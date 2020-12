L’ancien président de Nintendo of America raconte sa rencontre avec le rappeur et Shigeru Miyamoto lors d’un E3.

Peux-tu imaginer un jeu vidéo créé par Kanye West? La vérité est que le rappeur originaire d’Atlanta a déjà annoncé un jeu, ‘Only One’, un titre iPhone présenté en 2016 qui est dans les limbes quatre ans après sa présentation, sans détails, dates plus de nouvelles à part la parodie qu’ils ont faite dans South Park: The Fractured But Whole. Pourtant, il semble que l’épouse de Kim Kardashian appréciait diverses avenues pour se lancer dans les jeux vidéo, selon elle Reggie Fils-Aimé dans un nouvel épisode de son podcast, partagé par Nintendo Everything.

L’ancien président de Nintendo of America raconte comment, à un E3 d’il y a de nombreuses années, Kanye West est venu dans la zone Nintendo pour voir leurs jeux et avoir un rencontre avec Shigeru Miyamoto, avec qui il a bavardé pendant un moment. En cela, il a profité de l’occasion pour organiser une autre réunion avec Reggie lui-même, et les deux ont fini avec Kim Kardashian dans l’un des bureaux du rappeur en Californie, pour parler de sa proposition de jeu. “Une partie de la conversation est consacrée à parler de projets que j’avais en main », raconte Fils-Aimé.

“Il [West] J’expérimentais du contenu de jeux vidéo et je voulais entendre quelques opinions. Il entre et dit: “ Je veux travailler avec Nintendo ” “raconte l’ancien manager du Great N.” Nous avions tellement de projets en cours chez Nintendo qu’il n’y avait tout simplement aucune possibilité de faire quelque chose avec Kanye, alors j’ai dû trouver un moyen de refuser poliment cette opportunité de travailler avec lui. J’ai dit: ‘Kanye, tu ne veux pas travailler avec nous parce que nous sommes durs, nous sommes exigeants. Tout ce que nous faisons, c’est nous efforcer de fournir le meilleur contenu. Nous ne sommes pas le type de partenaire vous aimeriez travailler avec.

Kanye West arrive et dit: Je veux travailler avec Nintendo Reggie Fils-Aimé«Il me regarde et dit: ‘Reggie!Vous êtes juste le type de partenaire que je recherche, précisément pour cette raison! “Pourtant, la rencontre ne s’est pas terminée par un accord entre l’artiste américain et Nintendo, bien que Reggie qualifie leur rencontre” d’intéressante “, et déclare qu’il en est sorti avec le sentiment que”Kanye a beaucoup de passion pour les jeux vidéo, et c’est un créateur. “Bien sûr, vous ne savez jamais ce que l’avenir vous réserve, et nous verrons si Kanye West essaie à nouveau. arriver à un accord avec la compagnie de Super Mario.

Nous vous rappelons que la Nintendo Switch dépasse déjà les 17 millions de consoles vendues au Japon, alors qu’en septembre elle atteignait 68 millions de consoles dans le monde. Le mois dernier, nous avons également appris la liste des 10 jeux Switch les plus vendus à ce jour, dirigés par l’ignifuge Mario Kart 8, et suivis de près par ce succès imparable dont nous avons parlé dans notre analyse d’Animal Crossing: New Horizons.

