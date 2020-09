Take-Two Interactive

NBA 2K21 sort dans quelques jours et il n’y a que deux bonnes raisons d’acheter la version actuelle. Une mise à niveau gratuite est disponible pour le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X, mais cela ne s’applique pas à la copie standard du jeu qui a agacé de nombreux fans. Cependant, il y a encore beaucoup de gens désireux d’obtenir le jeu, ce qui a amené certains fans à se demander: pouvez-vous jouer à NBA 2K21 tôt? Ici, vous découvrirez s’il existe un accès anticipé et vous trouverez également une explication du contenu de l’édition Mamba Forever sur PS4 et Xbox One.

Si vous n’êtes pas totalement convaincu par la tranche de cette année ou si vous souhaitez simplement l’écouter gratuitement, une démo gratuite de NBA 2K21 est disponible sur consoles. Cela vous permet de jouer au jeu ainsi que de jouer avec le constructeur MyPlayer.

Bien que la démo soit un échantillon gratuit pour ceux qui ne sont pas totalement convaincus, vous découvrirez ci-dessous si vous pouvez jouer au jeu complet tôt, et vous découvrirez également ce qu’est le contenu de l’édition Mamba Forever pour PlayStation 4 et Xbox One.

Contenu de NBA 2K21 Mamba Forever Edition

Le contenu de NBA 2K21 Mamba Forever Edition est le suivant:

100 000 VC

10 000 points MyTeam

Dix jetons MyTeam

60 bonus de compétence Ma carrière

30 boosts de Gatorade

40 packs promotionnels MyTeam (dix au lancement, puis trois par semaine)

Cartes MyTeam Sapphire Damian Lillard et Zion Williamson

Sac à dos MyPlayer

Collection de chaussures MyPlayer

Mise à jour gratuite de NBA 2K21 pour PS5 / Xbox Series X

Collection numérique Kobe Bryan

La collection numérique Kobe Bryant comprend:

Cinq chaussures MyPlayer

Trois maillots MyPlayer

Uniforme Black Mamba MyPlayer

Maillots Rookie Lakers MyTeam

Maillots MyTeam personnalisés Black Mamba

Carte MyTeam Kobe Sapphire (Evios à Ruby)

Cinq chaussures MyTeam (dont un diamant)

De toute évidence, l’aspect le plus notable du contenu de Mamba Forever Edition est la mise à niveau gratuite pour PS5 et Xbox Series X.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Y a-t-il un accès anticipé si vous précommandez? – Detroit .__ X (@Detroit_m_) 31 août 2020

Existe-t-il un bonus de précommande Early Access pour NBA 2K21?

Il n’y a pas de bonus de précommande Early Access pour NBA 2K21 sur PS4 ou Xbox One.

L’absence de bonus de précommande Early Access signifie que vous ne pouvez pas jouer à NBA 2K21 avant sa date de sortie le 4 septembre.

C’est décevant pour ceux qui veulent profiter du prochain opus le plus rapidement possible, mais son lancement n’est que dans quelques jours.

Il est surprenant qu’il n’y ait pas d’accès anticipé, car le bonus de précommande est devenu normal pour la plupart des titres sportifs et multijoueurs, mais au moins une démo gratuite est disponible.

