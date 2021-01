Hori et PowerA sont deux sociétés spécialisées dans la création d’éléments matériels associés à des générations successives de consoles, nous avons donc eu l’occasion de le vérifier ces dernières années, à travers les périphériques et valises de transport successifs ou ergonomiques pour les commandes. et les consoles portables, des alternatives normalement moins chères et de qualité, puisqu’elles ont le soutien de grands officiels tels que Nintendo. La meilleure chose, surtout pour la plupart des fans, est que l’on peut également trouver certaines de ces créations avec des motifs thématiques basés sur des sagas bien connues telles que Super Mario, The Legend of Zelda ou, comme dans ce cas, Traversée d’animaux, en particulier deux commandes filaires mettant en vedette deux des personnages les plus célèbres de la même, Canela et Tom Nook. Et ce ne sont pas seulement les contrôleurs filaires sans plus, mais ils ont également leur propre emplacement minijack pour les écouteurs, que même les contrôleurs pro officiels n’ont pas, en plus des boutons programmables à l’arrière, comme les périphériques gamer les plus connus, avec le câble amovible, pour pouvoir le plier et mieux le ranger lorsque nous n’utilisons pas la télécommande.

Manettes de jeu filaires PowerA à thème Animal Crossing

Ces nouveaux contrôles seront disponibles à partir du 14 février pour 24,99 $ via le côté nord-américain du site Web d’Amazon, bien qu’il n’y ait pas de problème, car il est possible qu’ils soient envoyés dans différents pays, y compris le nôtre. et il est également plus que probable qu’ils l’apporteront ici directement, comme ils l’ont fait dans d’autres cas précédents. Pour le moment, vous pouvez jeter un œil et les réserver via le lien suivant.

