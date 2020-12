PowerA est, avec Hori, l’une des entreprises les plus connues en termes de création de périphériques et d’articles divers associés à différentes consoles, visant parfois à donner plus de confort à l’utilisation des contrôles officiels ou à proposer des alternatives thématiques ou moins chères au se. C’est le cas cette fois lors de la soumission d’un Version du contrôleur Pro de la console hybride inspirée de Cuphead, le célèbre shooter de boss rush avec une apparence visuelle rappelant les dessins animés des années 1920 et une difficulté parfois impitoyable. Le contrôleur en question est sans fil, avec deux piles AA au lieu d’une batterie interne (dont un couple dans le pack, qui dure une trentaine d’heures de jeu), via une connexion Bluetooth, avec accéléromètre et gyroscope et une paire de boutons programmables Derrière, l’habituel dans ce type de périphériques, la différence est plus visuelle, avec deux types d’orange et de rouge pour les boutons, un dessin du protagoniste sur le devant et d’autres d’explosions en arrière-plan, bref, une télécommande originale et différent des couleurs habituelles de ce périphérique.

Cette commande sera disponible pour La fin de ce mois, à défaut de préciser le jour exact, par la société en question.

Jouez à vos jeux Nintendo Switch préférés comme un pro avec cette manette sans fil améliorée PowerA sous licence officielle. Conçue pour le confort pendant les sessions de jeu prolongées, cette manette sans fil Bluetooth comprend des commandes de mouvement, des boutons de jeu avancés assignables et une conception ergonomique standard. Profitez de 30 heures de jeu avec de nouvelles piles alcalines ou ajoutez vos propres piles rechargeables. Liberté sans fil Les contrôleurs sans fil PowerA vous libèrent de la connexion à la console et offrent une expérience de jeu sans enchevêtrement. Notre conception est conçue pour le confort pendant les sessions de jeu prolongées avec des matériaux de haute qualité. Profitez jusqu’à 30 heures de lecture avec de nouvelles piles alcalines (d’autres variables affectent la durée de lecture) ou ajoutez vos propres piles rechargeables. Voir également

