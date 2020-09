Par James Pickard,

Jeudi 17 septembre 2020 00:15 GMT

Maintenant que la dernière vitrine PlayStation 5 est terminée, les détaillants ont mis en ligne leurs pages de précommande PS5 afin que vous puissiez déjà vous sécuriser la console de nouvelle génération.

La sortie de la PS5 n’est pas prévue avant le 12 novembre aux États-Unis et le 19 novembre au Royaume-Uni / en Europe, mais voici votre chance d’en attraper une dès le premier jour de sa sortie. Mettez une précommande PS5 maintenant et cela coûtera 599 $. Pour votre argent, vous obtenez la console PS5 et un contrôleur PS5 DualSense. Il n’y a pas de forfaits disponibles pour le moment.

Si nous repérons d’autres détaillants proposant une précommande PS5, nous nous assurerons de les inclure dans la liste ci-dessous. Nous ne les attendons pas, mais tous les bundles PS5 seront également inclus ici. Bien qu’à ce stade précoce, vous n’obtiendrez probablement la console que pour le moment.

La multitude de jeux récemment confirmés encourage-t-elle une précommande PS5 de votre part? Dans l’événement de révélation d’aujourd’hui, nous avons vu des titres comme Spider-Man de Marvel: Miles Morales et Demon’s Souls seraient des titres de lancement. C’était également agréable de voir Final Fantasy 16, également confirmé. Vous n’êtes pas encore prêt à acheter la console? Beaucoup sortiront également sur PS4, avec la possibilité de passer à la version PS5 plus tard. Cela inclut Horizon Forbidden West! Parallèlement à cela, la «grande majorité» des jeux PS4 sont rétrocompatibles sur la PS5.

Toujours indécis? Nous avons encore plus d’informations sur la PS5 à parcourir. Vous pouvez voir exactement ce que vous en avez pour votre argent grâce à notre examen des spécifications de la PS5. Il y a également une ventilation détaillée de beaucoup plus d’informations sur la PS5, y compris la date de sortie, les jeux confirmés et plus encore.

Sony a-t-il fait assez pour vous convaincre de préparer une pré-commande PS5?

