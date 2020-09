Après avoir célébré la Gamer’s Week sur Amazon, nous revenons sur nos offres hebdomadaires. Aujourd’hui, vous trouverez quelques préventes très intéressantes pour Nintendo Switch. N’oubliez pas qu’avec la garantie de prix Amazon Mexico, vous obtenez le prix le plus bas à partir du moment où vous mettez votre produit de côté. De plus, vous payez jusqu’à ce qu’il soit livré à votre domicile à la date de lancement. Sans plus tarder, commençons.

REMARQUE: Les prix publiés dans cette note sont ceux indiqués au moment de la publication du produit. Les prix et la disponibilité sont sujets à changement sans préavis.

Jeux

Une belle production avec d’excellentes performances et des effets spéciaux.

Vendredi dernier, les 3 premiers épisodes de la deuxième saison de The Boys, une série basée sur la bande dessinée homonyme qui raconte l’histoire d’un groupe de super-héros contrôlé par une méga-société, ont été publiés.

À quoi ressemblerait un monde où les héros sont plus un produit qu’un exemple pour la société? Quelles sont les conséquences des actions de ces personnes? Profitez de l’une des meilleures productions Amazon Prime avec votre abonnement, et si vous n’avez pas encore essayé ce service, le premier mois est entièrement gratuit et vous pouvez vous inscrire ici. Il y aura de nouveaux épisodes tous les vendredis à partir du 11 septembre.

Voilà pour cette semaine. N’oubliez pas de nous laisser dans les commentaires les #LevelUpfertas que vous trouvez et dites-nous si vous avez profité de certains des produits que nous listons pour vous dans ce guide. Nous vous invitons également à nous suivre sur notre Twitter et Facebook, où nous publions des offres au quotidien, mais surtout, rejoignez notre chaîne Discord, où ces offres bénéficient de quelques minutes de scoop.