Les Subliners de New York sont la prochaine équipe à annoncer un changement d’alignement avant la saison 2021 de la Call of Duty League

En entrant dans le jeu compétitif 4v4, chaque équipe doit prendre la décision difficile de libérer des joueurs de son alignement. Les New York Subliners sont la dernière équipe à le faire, libérant Accuracy, Temp, Censor et Happy de l’équipe.

Lamar «Précision» Abedi

Accuracy a commencé sa carrière dans Call of Duty lors de la saison 2013 de Call of Duty: Ghosts. Reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de fusil d’assaut de tous les temps, Accuracy a quatre championnats Call of Duty à son actif ainsi qu’une deuxième place aux Championnats du monde 2018 sous la direction de l’équipe Kaliber.

Donovan «Temp» Laroda

Temp a commencé à concourir pendant la saison 2015 de Call of Duty: Advanced Warfare. Cependant, il a eu une carrière sans succès jusqu’à présent, remportant seulement son premier championnat cette année aux New York Home Series.

Doug «Censurer» Martin

Censor a commencé sa carrière dans Call of Duty en 2011 lors de la saison Call of Duty: Black Ops 1. Il est l’un des plus anciens joueurs en compétition et est connu comme l’un des joueurs les plus «influenceurs» avec plus de 2,5 millions d’abonnés YouTube.

Nick «Happy» Suda

Happy a commencé à participer à la saison 2014 de Call of Duty: Advanced Warfare et a fait équipe avec Accuracy pendant environ la moitié de l’année de compétition. Cependant, Happy n’a pas encore remporté un événement de la CWL ou de la CDL, son meilleur classement se présentant sous la forme d’un 5-6e au CWL Fort Worth Open 2019.

Il semble que les New York Subliners aient re-signé Tommy «ZooMaa» Paparatto, Dillon «Attach» Price et Makenzie «Mack» Kelley pour la saison 2021 de la guerre froide des Black Ops. Cela signifie qu’ils seront à la recherche d’un quatrième partant et d’un sous-marin, avec de nombreux agents libres disponibles, les Subliners chercheront à prendre un partant fort pour la saison prochaine.