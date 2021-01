Fortnite Nous avons déjà l’habitude de nous associer à d’autres grandes franchises de l’industrie du divertissement. Si il y a quelques semaines nous vous disions que Din Djarin et Grogu se sont réunis au nom de The Mandalorian et Star Wars, maintenant un autre personnage qui appartient également à Disney a rejoint la folie de la bataille royale. On parle de Yautja, mieux connu comme Prédateur; l’extraterrestre apparu pour la première fois dans Predator de 1987.

Predator est un skin qui peut être déverrouillé par les acheteurs du Battle Pass de Fortnite saison 5. Par conséquent, il n’y a aucun moyen de l’obtenir si nous n’ouvrons pas auparavant le portefeuille. Malgré les grandes capacités de l’alien, nous sommes confrontés à un objet purement cosmétique qui n’influencera pas le champ de bataille. Ne vous inquiétez donc pas du fait que le prédateur vous poursuive sur la carte avec les mêmes armes que celles utilisées pour traquer Arnold Schwarzenegger.

Peu d’espèces plus redoutées que les Yautja peuvent être trouvées dans toute la galaxie. Ces guerriers féroces chassent pour l’honneur et le plaisir. Il a suivi John Jones dans sa recherche d’un adversaire digne. En complétant les missions Jungle Hunter, les joueurs peuvent également déverrouiller la tenue Predator avec l’émote en ligne Biohelmet intégrée, en plus du graffiti unique Thermal Vision Hunter, d’une bannière et d’une émoticône.

Avant Fortnite, Predator avait déjà fait une apparition dans le monde des jeux vidéo. L’année dernière, il avait même son propre titre exclusif pour la PlayStation 4: Predator: Hunting Grounds. De plus, il est également apparu dans des titres tels que Mortal Kombat X, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands et Archie Comics. Pour le moment, ce sera le seul moyen de profiter du célèbre personnage, puisque Disney n’a toujours pas l’intention de le ramener dans son catalogue de production.