RE7 est passé à une perspective à la première personne, ce que beaucoup n’aimaient pas. Maintenant, vous avez une solution avec ce mod.

La saga Resident Evil a subi plusieurs changements de direction tout au long de son histoire. Resident Evil 4 a laissé de côté le schéma des premiers jeux, basé sur caméras fixes et plus d’objets d’horreur de survie offrir un développement avec la caméra située à l’homme du personnage et une action plus directe. Une ligne qui a été suivie avec plusieurs autres jeux, avec plus ou moins de succès. Et cela a encore changé considérablement avec Resident Evil 7, où la perspective est passée à un vue à la première personne comme il est devenu à la mode parmi les jeux vidéo d’horreur grâce à sa plus grande composante immersive.

Il ne pleut jamais au goût de tout le monde dans les changements et il y a des fans de la saga qui se méfient de Resident Evil 7 en raison de la perte de l’essence des originaux, où l’utilisation de caméras fixes dans les scénarios nous a permis de percevoir de manière plus claire façon les scénarios grâce à la plus grande perspective. Bien que les frayeurs soient moins effrayantes. Il y a aussi ceux qui ont dû mettre de côté la saga du mal des transports causé par les jeux à la première personne. Mais, maintenant, une solution est arrivée.

Un mod destiné aux fidèles du plus classique Resident EvilSi vous préférez le schéma traditionnel Resident Evil dans un développement plus actuel comme RE7, il existe un mod que vous pouvez maintenant télécharger et cela vous permettra de visiter le manoir Baker et le reste des environnements de jeu comme s’il s’agissait du poste de police de Racoon City. Ou presque. Dans la vidéo que vous avez sur ces lignes, publiée sur YouTube par Des sons enveloppants, vous aurez une meilleure idée de ce à quoi ressemble Resident Evil 7 du point de vue des caméras fixes des premiers jeux de la série.

Ce mod résout également, à sa manière, l’un des principaux mystères du jeu, car de cette façon, nous pouvons voir Visage d’Ethan Winters, protagoniste de l’aventure. Bien que, logiquement, ce ne soit pas un contenu officiel de Capcom, il s’agit donc plutôt d’un visage aléatoire mis par les auteurs de la modification. Au fait, si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger le mod à partir de ce lien; visiter cet autre également pour avoir également l’image du visage du protagoniste.

Resident Evil 8 à la première personne

Bientôt, nous aurons un nouvel épisode de la licence Capcom populaire avec l’arrivée de RE 8, qui suivra également la ligne de son prédécesseur en offrant une perspective à la première personne. On parle beaucoup du jeu ces derniers jours, depuis sa date de sortie, prévue le 7 mai. Les réseaux ont fulminé avec le personnage de Lady Dimitrescu, qui sera la principale méchante de l’aventure: sa taille a conquis les joueurs, qui l’ont immortalisée avec des centaines de fanarts. L’édition collector du jeu exclusif au Japon, qui comprend le jeu manteau chris redfield et cela coûte 1 500 euros.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’oubliez pas que la démo Maiden est disponible sur PS5, avec laquelle vous pouvez vérifier la puissance technique du jeu. Dans le futur, il y aura une autre démo pour PC et Xbox. En outre. Vous pouvez tout savoir sur ce nouvel opus dans notre rapport complet de Resident Evil 8 Village.

En savoir plus: Mod et Resident Evil 7.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');