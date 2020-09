C’est lundi et l’heure de Ask Kotaku, le reportage hebdomadaire dans lequel Kotaku-ites délibère sur une seule question brûlante. Ensuite, nous vous demandons votre avis.

Cette semaine, nous demandons à Kotaku: Préférez-vous les jeux sur canapé ou sur bureau?

(Ahh, je ne peux toujours pas oublier que Disney possède Les Simpsons.) Capture d’écran: Disney

Zack

Si je peux l’aider, je préfère mon canapé et ma grande télé. Je travaille sur un ordinateur toute la journée, il est donc difficile de s’amuser et de se détendre lorsque je suis assis à mon bureau. Je vais même faire passer un câble HDMI à mon téléviseur pour jouer à des jeux sur PC au lieu de m’asseoir au bureau, en supposant que le jeu fonctionne bien avec un contrôleur. Cette aversion pour les jeux sur mon bureau est également la raison pour laquelle je suis impatient d’acquérir de nouvelles consoles. Pouvoir jouer à des jeux à des fréquences d’images et des résolutions plus élevées sur mon téléviseur semble bien! Dernièrement, j’ai joué à plus de jeux sur PC parce que je préfère les meilleures performances et je suis prêt à m’asseoir à mon bureau pour augmenter ces paramètres et ces chiffres.

Ces textures exquises! Visual ASMR.Photo: Brian Ashcraft

Brian

Puisque je suis assis à un bureau toute la journée, quand je passe mon temps et que je joue à des jeux vidéo pour m’amuser, je veux m’étaler sur un canapé. Cependant, si je devais choisir entre un canapé, un bureau ou le sol, je préfère vraiment m’asseoir par terre! C’est comme ça que je jouais en tant qu’enfant – et pour être honnête, c’est le comportement par défaut pendant une grande partie de ma vie, en particulier au Japon, où s’asseoir par terre est aussi souvent la valeur par défaut.

Pour des trucs amusants par pied carré, c’est difficile à battre.Photo: Michael Fahey

Fahey

J’aime être près de l’écran. C’est plus personnel et intime. Je n’ai jamais été du genre à participer à une coopérative de canapé ou à de grandes parties de jeu. J’aime quand c’est moi et quel que soit le jeu auquel je joue. Aucune interruption. Personne ne marche devant moi. J’ai fait beaucoup plus de jeux sur canapé avant de me marier et d’avoir des enfants. Si je suis seul à la maison, alors bien sûr, un peu de temps pour moi sur grand écran peut arriver. Sinon, je suis à un bureau sur une chaise, les pieds sur quelque chose.

Eh bien, avant que je sois paralysé, au moins. Depuis 2018, je passe beaucoup de temps dans un lit. J’ai un bureau au-dessus du lit que j’ai équipé d’un joli moniteur 4K connecté à tous mes systèmes de jeu, en passant par une boîte de capture de jeu connectée à mon ordinateur portable, qui est également sur un support sur le bureau. J’ai construit un bureau de jeu aussi personnel et intime que possible. Mes claviers et contrôleurs ne sont jamais à plus d’un pied ou deux. Je déteste être coincé ici pendant que je continue à guérir, mais j’en tire le meilleur parti.

Pratiquement un membre de la famille … sur laquelle vous êtes assis.Photo: Ash Parrish

Cendre

Je suis irrationnellement attaché au jeu sur canapé. Je vis sur mon canapé. Au sens propre. J’y mange. J’y travaille. J’y dors même malgré le fait que j’ai un lit plutôt confortable. C’est un grand meuble noir et réconfortant (comme moi) que j’ai connu toute ma vie. Mes premiers souvenirs sont de passer du canapé à sa chaise et son pouf assortis avec ma sœur alors que nous jouions à la version lo-fi et non Netflix du sol est de la lave. Il est allé avec ma famille lorsque nous avons déménagé dans un appartement plus grand et nous avons suivis dans notre nouvelle maison après avoir survécu à l’incendie qui a coûté beaucoup d’autres meubles, vêtements, souvenirs et ma précieuse Game Boy Color il y a 16 ans. Si j’appuie mon visage contre le cuir, je peux encore sentir la fumée. Aussi longtemps que possible, je vais m’accrocher à ce vieux truc et jouer à mes jeux à partir de là.

Dramatisation.Photo: Harry Benson / Stringer (.)

Ian

Je suis avec Brian: je passe tellement de temps sur mon ordinateur que quand vient le temps de me détendre, je préfère faire autre chose que rester là. Crusader Kings III soit damné!

Cela dit, un canapé n’est pas vraiment mon truc non plus. Pas assez confortable. Non, je préfère mon lit, qui est grand et plat et recouvert de couvertures super douillettes. J’aime cela. Je peux m’asseoir les jambes croisées, trottiner jusqu’au bord et l’utiliser comme un siège normal, ou même m’allonger. Ce dernier est particulièrement utile lorsqu’une cinématique est longue ou que j’ai besoin de pleurer dans mon oreiller après une perte particulièrement dévastatrice de Fall Guys.

Légère exagération pour l’effet.Photo: Document / Kotaku (.)

Alexandra

Si vous regardez les chiffres, je suis un ordinateur de bureau. Entre le travail, cette foutue crise nationale et mes propres penchants, je suis assis ici 8 à 12 heures par jour. Affreux, mais réalité. C’est mon endroit par défaut. Cela dit, j’aspire à profiter de ce style de vie insouciant. Cela semble tellement attrayant de simplement rebondir sur le canapé et de profiter d’un jeu de vidya à plus de 18 pouces de distance.

Deux choses doivent se produire. Premièrement, je dois retravailler mon espace de vie pour que la causeuse que j’ai eue toute ma vie d’adulte puisse être à portée d’un écran.

Plus intimidant, j’ai besoin de pirater mon cerveau. L’ajout d’étapes intermédiaires même mineures entre le début d’une activité et son gain réduit considérablement ma probabilité de basculer. (Mon cerveau est plus enclin à continuer à faire une boucle sur tout ce que je fais déjà.) Cela me rend moins susceptible de déplacer ma chaise de six pieds vers la gauche, d’attraper un contrôleur, d’allumer deux appareils, de prendre des écouteurs, de naviguer dans l’interface utilisateur, d’attendre chargement, et s’engager dans cette nouvelle activité.

Donc, bureau d’équipe par défaut. Mais alors que 2020 a intensifié mon mode de vie malsain centré sur la position assise – en particulier avec mon sport bien-aimé, le badminton, en perma-hiatus – il est plus évident que jamais que je dois me lever et bouger davantage. Si je commençais à me lever parfois pour déplacer le magasin vers la télé, merde, je ferais du 5K en un rien de temps.

J’ai demandé ceci. Capture d’écran: Square Enix / Audrey Flamand-Lapointe

Ethan

Je déteste jouer à des jeux sur mon bureau. C’est peut-être parce que c’est là que je passe la plupart de ma journée à travailler. C’est peut-être parce que j’ai une chaise vraiment merdique. J’ai donc acheté un petit canapé pour mon petit bureau à domicile parce que je préférerais de beaucoup m’allonger dessus avec mes jambes pendantes sur le bord plutôt que de faire face à la lente combustion de la douleur au bas du dos lorsque je clique sur un autre tour sur mon 4X préféré. jeu (spoilers: c’est Endless Space 2). Pour cette raison, j’ai parfois diffusé des jeux PC sur le téléviseur à sept mètres de mon PC à l’aide d’un lien Steam. J’ai même essayé de jouer à Destiny 2 sur mon petit écran d’ordinateur de 24 pouces tout en me prélassant de l’autre côté de la pièce.

Une fois à l’université, alors que j’attendais l’arrivée de ma carte Wi-Fi externe pour pouvoir connecter mon bureau à Internet, je l’ai installé sur deux boîtes à alcool assis devant mon canapé comme une table basse, donc j’étais à l’intérieur portée du modem. C’est ainsi que j’ai joué à Age of Empires II pendant de nombreuses heures et c’est ainsi que je jouerais à tous les jeux si je vivais seul.

Et vous?

Kotaku a pesé, mais que pensez-vous? Bureau, canapé ou option excitante de chevaux noirs à la Ian? Avoir votre mot à dire. Nous serons de retour lundi prochain pour délibérer et débattre sur une autre question ringarde. Rendez-vous dans les commentaires!