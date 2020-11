Pressez les graphiques de la version PC du jeu de tir de guerre quelle que soit votre équipe.

Étant une série annuelle, il est difficile de maintenir l’intérêt avec chaque nouvelle tranche; mais si nous restons avec la section technique, je dirais que Call of Duty Black Ops Cold War est passionnant. La raison est très simple: non seulement il bénéficie des améliorations apportées en 2019 avec le nouveau moteur, mais il apporte également de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que le Prise en charge du DLSS et du lancer de rayons (Aussi SLR, bien que cela ait à voir avec le gameplay et non avec les graphismes). Le résultat, comme commenté dans son analyse correspondante, est une expérience véritablement immersive soutenue par un direction artistique intéressante: sombre, dramatique, immersif, avec une grande attention aux détails; et aussi l’un des premiers jeux à gros budget à tirer parti des graphismes de nouvelle génération.

Treyarch a commenté sur un serveur pour la presse, que cet épisode n’utilise pas le même moteur que celui que nous avons vu dans Modern Warfare, mais un autre qui profite des améliorations du précédent (IW Engine) et ajoute autant de sa propre récolte. Pour les utilisateurs intéressés par l’amélioration des performances du jeu, il existe une poignée de options de configuration à votre portée. C’est un menu très similaire à celui que nous voyons depuis deux ans, mais plus complet si possible (merci beaucoup, Beenox). Nous avons toutes sortes d’options pour adapter le jeu à notre écran, ainsi que des blocs entiers dédiés aux détails et textures, aux ombres et à l’éclairage, au lancer de rayons – modifiable uniquement sur les cartes compatibles – et au post-traitement.

Quel est le résultat? En général, très bon– Jetez simplement un œil à la configuration système minimale et recommandée. Au fait, merci aux développeurs pour avoir détaillé les performances que nous pouvons attendre de chaque configuration suggérée. Un i3 de quatrième génération et une GTX 670 nous suffisent pour jouer au jeu, et franchement, si vous avez un ordinateur conçu avec des jeux en tête, vous ne devriez avoir aucun problème à atteindre 60 FPS en 1080p. Ce qui nous intéresse vraiment dans cet article, c’est comment obtenir une poignée d’images supplémentaires pour ceux qui utilisent des moniteurs à taux de rafraîchissement élevé, ou comment maintenir un fluidité stable en haute résolution, et comment les technologies Nvidia se comportent dans ce domaine.

Observations, bilan et conclusions

Lors de la phase d’analyse et de test technique, nous avons utilisé deux équipements différents. L’un équipé d’une GTX 1080 Ti, d’un i7 8700K et de 16 Go de RAM; et un autre fourni par nos confrères de Nvidia qui porte un RTX 3070, un i9 10900K (sans overclocking) et 32 ​​Go de RAM. Dans tous les cas, nous avons utilisé les pilotes 457.30 WHQL, que vous pouvez télécharger depuis GeForce Experience. Le jeu n’a pas d’outil de test intégré et Battle.net n’inclut pas non plus son propre compteur, donc si vous souhaitez analyser les performances du jeu, nous vous recommandons d’aller à menu d’interface et les couplages aux compteurs d’écran des FPS, VRAM, températures; ou que vous utilisez un logiciel tiers comme MSI Afterburner ou Fraps. GeForce Experience possède également sa propre analyse, un peu plus limitée que cette dernière, mais ce ne sera pas pour les options.

Nous vous prévenons à l’avance qu’il s’agit de l’un des guides d’optimisation les plus difficiles auxquels nous ayons été confrontés dans le magazine: seulement entre les ombres, les reflets et le post-traitement, il existe déjà un bon nombre de variantes à essayer dans des situations très diverses aussi bien dans le cloche (surtout) comme dans les modes multijoueur et zombie. Nous avons donc choisi d’examiner les résultats de missions très spécifiques telles que “No escape” ou “Broken mâchoire”, où certains paramètres comme la distance de dessin ou les réflexions deviennent plus importants. Qu’avons-nous retiré de tout cela? Que, comme pour les autres jeux de la série, il n’est pas exigeant en termes de processeur; mais à mesure que nous augmentons la résolution, le GPU a du mal à maintenir un framerate stable.

Certaines réflexions ont une bonne résolution, d’autres donnent une sensation très plastique.

Pas difficile sur le processeur, mais le GPU souffre à des résolutions natives plus élevées Si vous avez une carte similaire à la GTX 1060 avec environ 6 Go de mémoire vidéo, vous devriez avoir un budget suffisant pour ajuster la plupart des paramètres dans “Qualité supérieure (équivalent à «high» ou «very high»), qui est aussi celui qui offre des résultats au niveau d’un jeu de nouvelle génération. Cela dit, la différence entre le FPS moyen en qualités basses et ultra il est énorme. Les géants du PvP ne devraient pas avoir beaucoup de plaintes jouant avec une qualité moyenne, mais éviter les problèmes de campagne peut signifier des sacrifices. À titre d’illustration, nous avons enregistré une différence de 26,6% de FPS moyen sur la même mission en ajustant simplement deux paramètres un peu à la hausse ou à la baisse.

Sans aucun doute, textures, reflets d’écran et ombres Ce sont les ajustements qui ont le plus d’impact sur les coûts et les résultats. Bien sûr, dire «ombres» et rester aussi large est presque un crime, car cela englobe l’éclairage volumétrique, la qualité des ombres, les ombres dynamiques, les ombres à effets spéciaux, les ombres des armes et – dans le Graphiques RTX– traçage des rayons des ombres solaires, des ombres locales et de l’occlusion ambiante; dans environ quatre qualités pour chaque option, sans compter les cartes vidéo de trois résolutions (1080p, 2K et 4K) et des modes de jeu très différents. Alors, allons-y par parties.

Parlant en argent, les textures peuvent passer de ce que nous appellerions le mode patate à une ultra qualité avec un pack de textures en option et des modèles HD (environ 50 Go de téléchargement, oeil) parfaitement valables pour jouer en 8K, à condition d’avoir un RTX 3090, ce qui n’est pas notre cas. Comme nous l’avons dit ci-dessus, la qualité “supérieure” est ce que vous voudrez probablement utiliser si vous avez une carte décente pour jouer à 1080p, et augmenter ou diminuer (non recommandé) en fonction de vos résultats. Les réflexions d’écran, pour leur part, ils constituent un cas très particulier car au moment de la rédaction de ces lignes, ces lignes ne semblent pas fonctionner correctement. Il existe trois paramètres, bien que le plus élevé se désactive et nous n’avons pas trouvé de fichier .ini dans lequel le configurer de l’extérieur.

La réflexion de la lumière nous coûte 10 FPS quelle que soit notre configuration.

Les textures vont du mode pomme de terre à un package HD de 50 Go adapté à 4K et 8K En utilisant le RTX 3070 à 1920x1080p, nous avons constaté qu’il y avait environ 10 FPS séparant les réflexions entre moyen et minimum, mais il existe certaines situations où il est pratiquement impossible d’éviter une chute même en désactivant ce paramètre, donc vous savez: minimum. D’autre part, il convient également de souligner que tous les reflets ne sont pas les mêmes; les surfaces en verre ou en verre ont leur propre texture et n’offrent qu’une petite gamme de couleurs reflétées en basse définition, avec une étrange sensation d’opacité, comme s’il s’agissait de plastique. Mais sur ces mêmes surfaces, nous pouvons voir le mieux que le tracé laser de Nvidia avec un résultat vraiment convaincant et un faible impact: des bâtiments entiers se reflètent dans un niveau de détail plus qu’acceptable dans une vitrine, par exemple. Et qu’en est-il des ombres?

Il est recommandé d’activer le ombrage dynamique pour tous les personnages, car dans un jeu comme celui-ci, ce n’est pas seulement quelque chose de plus immersif et crédible, mais cela peut aussi fournir un avantage tactique (petit et ponctuel) en mode multijoueur, donnant un peu plus de visibilité aux adversaires. Les ombres des armes devraient également être activées si vous n’avez pas trop de problèmes de fluidité, étant donné que vous allez voir votre arme dans pratiquement tout autre que les menus. Étonnamment, vous n’en aurez pas besoin résolution de l’ombre si nets pour des graphiques acceptables, alors n’hésitez pas à les réduire à moyen si vous en avez besoin: ils ont une cartographie fluide et bien écrite.

La occlusion ambianteEn revanche, cela nous paraît essentiel car l’essentiel de la campagne se déroule dans un environnement sombre et oppressant où le contraste des ombres joue un rôle important. N’ayez pas peur de baisser votre distance de vision des objets (vous ne le manquerez guère dans quelques minutes de certaines missions) ou les ombres des effets spéciaux pour obtenir quelque chose de plus stable dans les scènes d’action les plus intenses. La qualité de ceux-ci ne semble pas non plus essentielle car ils ne marquent que la résolution du feu des explosions et autres. Passons en revue ce que nous avons appris.

le textures ils sont incroyablement flexibles, mais vous devriez commencer par le paramètre «supérieur» si vous avez un GPU de milieu de gamme avec un certain budget VRAM (4-6 Go). Il existe un pack de textures et de modèles HD essentiels pour ceux qui jouent en 4K ou plus. Dans ces zones, n’utilisez que des graphiques compatibles DLSS: en résolution native, il est très difficile de trouver quelque chose de stable et avec un bon niveau de détail.

N’ayez pas peur d’abaisser la définition de nuances moyen, mais gardez les ombres des armes et les ombres dynamiques. Désactivez-les pour les effets spéciaux et l’éclairage volumétrique inférieur pour un taux de FPS plus stable. Ce dernier est quelque chose de spécifique, mais il a un impact marqué. De même, la distance de visée des objets peut être réduite car cela ne posera pas de problème pendant la majeure partie de la campagne.

le tracé laser Cela contribue grandement à créer une atmosphère dramatique et immersive, bien que les ombres solaires puissent être problématiques en fonction du niveau de la campagne dont nous parlons.

Jouez dans la résolution native de votre ordinateur tant que votre GPU peut la prendre en charge. C’est dommage de ne pas avoir de mise à l’échelle de la résolution interne, mais il existe de nombreuses options pour équilibrer la fluidité. Visez toujours un minimum de 60 FPS et n’utilisez pas de flou de mouvement à moins que l’action ne soit fatiguée par la rotation de la caméra.

Les réflexes Ils sont un véritable casse-tête: certains ont fière allure, d’autres non; la qualité maximale n’est pas appliquée correctement et dans certaines situations, ils consomment un grand nombre d’images. Vous voudrez peut-être les réduire au minimum.

En savoir plus: Guide d’optimisation, Call of Duty Black Ops Cold War et Activision.

