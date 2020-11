Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 10/11/2020 17h41

EA peut-être qu’il a fait un travail très paresseux avec FIFA 21, mais il semble que tous les efforts de la société aient été consacrés à la version nouvelle génération de ce jeu. Au départ, ses développeurs n’avaient pas mentionné que ce simulateur de football viendrait également à PS5 et Xbox Series X / S, Mais maintenant, nous savons non seulement que ce sera le cas, mais nous avons également notre premier look officiel.

Via Twitter, le récit officiel de EA Sports a partagé les premières images de FIFA 21 pour sa version nouvelle génération et vous pouvez les voir ici par vous-même:

Comme vous pouvez le voir, les visages sont beaucoup plus détaillés, avec des traits et des expressions faciales plus réalistes qui reflètent plus fidèlement ceux de la vie réelle. La bonne nouvelle est que la mise à jour de nouvelle génération de FIFA 21 sera disponible gratuitement pour ceux qui ont déjà le jeu sur les consoles actuelles, et sera de 4 décembre lorsque vous pouvez le télécharger.

La source: EA Sports

Les revendeurs proposent déjà la série X à plus de 30000 pesos

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.