Au cas où vous auriez oublié, le Superman de The CW, interpreté par Tyler Hoechlin, vous aurez votre propre série sur cette même chaîne de la télé début 2021. Il est clair que l’accueil du personnage parmi les fans était plutôt bon, et maintenant on sait à quoi il ressemblera avec son nouveau costume pour ce futur projet.

Sans plus tarder, nous partageons ici à quoi il ressemble:

Officiellement, la série sera connue sous le nom de Superman et Lois et il suivra les aventures de ces deux personnages, bien sûr, partageant l’univers avec le reste des héros que nous avons déjà vu précédemment dans Le CW. Plus précisément, nous apprendrons comment ils traiteront Lois et Clark Kent avec leurs deux enfants en partant Métropole pour aller vivre dans la petite ville de Smallville, tout en essayant de protéger le monde des différentes menaces qui l’attendent.

