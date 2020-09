C’était en 2018 quand Le monde se termine avec toi est venu sur Nintendo Switch grâce à une nouvelle édition basée sur la version mobile qui nous a permis d’explorer à nouveau la région de Shibuya où se déroule ce jeu maudit dans lequel il est décidé qui vit et qui meurt. Cependant, cette histoire est loin d’être morte, comme l’a récemment confirmé séries de animation Et bien qu’il faudra encore attendre 2021 pour le voir en entier, on sait déjà quand on pourra voir à l’avance quel sera le premier épisode. Nous n’aurons pas à attendre longtemps!

La série animée World Ends With You présentera son premier épisode le 18 septembre 2020

La version complète de la série animée de The World Ends With You n’arrivera qu’en 2021, mais les fans de cette histoire post-mortem ont de la chance, car nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir quel sera le premier chapitre. Ainsi, ce premier épisode sera diffusé au Japon le 18 septembre 2020, et durant les 7 jours précédant sa diffusion, le compte Twitter officiel du pays du soleil levant du jeu mènera une campagne spéciale. De plus, juste le jour de la diffusion, des informations supplémentaires seront également révélées, de sorte que nous pourrions même connaître la date à laquelle le reste des épisodes arrivera.

Par conséquent, bien que l’attente soit encore un peu longue (et c’est que quand quelque chose attend, même un second est une éternité), le premier épisode de The World Ends With You nous aidera à faire face. Et vous, avez-vous déjà joué à ce jeu mortel, que ce soit sur Nintendo DS, sur des appareils mobiles ou sur Nintendo Switch? Ce compteur sur vos mains vous a sûrement rendu nerveux!

Voir également

La source

en relation