C’est la première fois que le jeu est présenté sur PlayStation; sur PS5, cela fonctionne en utilisant la compatibilité descendante.

Le lancement de Cyberpunk 2077 est très proche et de CD Projekt Ils publient sans relâche des informations sur l’aventure tant attendue, qui devient souhaitée après plusieurs retards. Il y a quelques jours, le studio polonais a montré à quoi ressemblait le jeu sur Xbox One et Xbox Series X, ce qui a suscité l’envie des utilisateurs de PlayStation. Maintenant, nous pouvons voir le premier gameplay du jeu sur PS4 et PS5.

C’est la première fois que Cyberpunk 2077 est montré en cours d’exécution sur les consoles PlayStationComme ils l’ont déjà fait avec les versions de la console Microsoft, dans cette vidéo de près de 7 minutes, nous voyons comment les scènes du bac à sable attendu sont entrecoupées sur PS4 Pro et PS5, dans une version qui fonctionnera. utilisation des fonctions de compatibilité descendante depuis la console Sony. N’oubliez pas que l’édition spécifique du jeu avec des améliorations de nouvelle génération arrivera en 2021 sur PS5 et Xbox Series X.

En tout cas, l’aventure semble redoutable aspect technique dans les deux systèmes Sony, comme dans le reste des plateformes sur lesquelles elle a été montrée. le Cyberpunk 2077 niveau de détail on l’aperçoit dans les petits détails que l’on peut voir dans la vidéo, comme les gouttes d’eau sur les vitres des voitures ou les différents effets d’éclairage.

Cyberpunk 2077 sera disponible prochainement 10 décembre. Si vous voulez arriver à cette date en douceur, soyez prudent, car certains chanceux ont déjà le jeu et ont même publié les 20 premières minutes. De CD Projekt, ils ont également donné des indices sur sa durée, un développeur déclarant qu’il jouait depuis 175 heures et qu’il ne l’avait pas encore terminé. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu dans nos impressions après 4 heures de jeu.

