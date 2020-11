Prendre soin des poissons dans un aquarium virtuel peut ne pas sembler excitant, mais ce simulateur peut vous surprendre

Dans Fishkeeper, nous créerons et peuplerons notre aquarium de toutes sortes de poissons, pour profiter de la vue.

Le rythme de vie d’aujourd’hui rend les choses difficiles trouve ces moments de détente Dans votre quotidien. Même lorsque vous faites enfin de la place pour jouer à quelque chose, vous avez cette pression de vouloir passer le jeu le plus tôt possible à cause de cette pile de jeux en attente qui augmente de plus en plus chaque semaine. Ou, du moins, cela arrive à un serveur. Et, parfois, vous manquez d’avoir un jeu qui sert simplement à déconnecter. Un havre de paix pour se détendre et vivre cet instant zen de la journée. Un jeu qui pourrait être Poissonnier, à cause de la façon dont ses créateurs le peignent.

Annoncé par Blinkclick Games, Fishkeeper nous invite à installer un aquarium dans notre maison, et gardez-le bien entretenu pour le plaisir de nos poissons. Et pour le nôtre, bien sûr, en appréciant vues relaxantes à la suite de nos tâches. «Devenez aquariophile! Prenez soin de votre aquarium en offrant aux poissons de bonnes conditions et une compagnie agréable. Élever et vendre les meilleurs exemplaires aux enchères “.

“Prenez soin des poissons et ils vous récompenseront avec une belle vue que vous pourrez admirer en naviguant dans un bathyscaphe! “, lit la description officielle du jeu. Comme vous pouvez le voir dans sa bande-annonce de présentation, il y aura une totale liberté de décorer les aquariums de manière thématique, nous pouvons élever des poissons et de la végétation eau douce et salée, et même entrer dans l’aquarium par un submersible miniature.

En ce moment, Fishkeeper n’a pas de date de départ approximative. Sa date reste à déterminer, ainsi que le prix, mais les personnes intéressées par sa proposition peuvent désormais l’ajouter à leur liste de souhaits sur Steam. Il est possible que maintenant vous ayez eu l’envie de jouer à un titre de ce genre, et heureusement pour vous, sur cette page, nous rassemblons les jeux de gestion les plus populaires du moment.

