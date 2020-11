Les mineurs de données ont déjà une idée de ce que Thor, Iron-Man, She-Hulk et Wolverine nous réservent.

La saison 4 de Fortnite est sur le point de se terminer. Les super-héros Marvel ont longtemps été intégrés dans le cadre de Guerre sur le Nexus, mais très bientôt, il se passera quelque chose qui modifiera considérablement le panorama: dans les réseaux, les fans notent comment un objet s’approche de l’île à grande vitesse depuis le ciel, et tout ce qui lui arrive a date et heure.

On s’attend à ce que le événement de fin de saison a lieu le mardi 1er décembre à 22h00 (heure espagnole de la péninsule), bien que nous ayons déjà une idée de ce qui va se passer à ce moment-là: cet objet volant n’est ni plus ni moins que Galactus, et quand il atterrira … nous assisterons à un bataille de dimensions épiques sur l’île, selon les découvertes des mineurs de données. Depuis Epic Games, ils recommandent de se connecter une heure à l’avance.

En l’absence de savoir comment tout se déroulera, il y a des indices qui suggèrent que Thor, Iron-Man, She-Hulk et Wolverine auront beaucoup à dire dans la lutte contre le surnommé Dévoreur de mondes. Et après? Encore une fois, il faudra attendre un peu pour voir comment tout se déroule, mais il semble y avoir un tenue du super méchant qui nous attend en récompense, et peut-être même une arme spéciale.

Galactus a été configuré comme le principal antagoniste de Fortnite depuis des mois, les Avengers et les X-Men devront donc unir leurs forces pour repousser cette menace d’origine extraterrestre. Dans l’univers Marvel, c’est une créature liée aux origines du Big Bang et est considérée comme un agent d’équilibrage qui consomme des mondes entiers pour se satisfaire. Pour sa part, Epic Games prévoit des années de contenu croisé, ce n’est donc que le début pour les deux sociétés.

