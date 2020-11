Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Encore une fois, il était temps de vérifier votre compte bancaire pour voir si vous pouvez vous permettre d’acheter des jeux. Le fait est que la vente d’automne de Steam a déjà commencé et que de nombreux jeux acclamés sont proposés à un prix réduit.

Aujourd’hui, à midi, la vente d’automne Steam a commencé. Grâce à lui, vous pouvez entrer dans la boutique de jeux PC de Valve et obtenir plusieurs titres à un prix très attractif. Comme d’habitude, ces offres incluent des jeux anciens, des versions relativement récentes et même des candidats au prix du jeu de l’année aux Game Awards 2020.

Quelles sont certaines des réductions proposées? Il est frappant que Hadès et Spelunky, 2 des meilleurs indies de 2020, bénéficient d’une réduction allant jusqu’à 20%. Il y a aussi Half-Life Alyx, un titre de réalité virtuelle qui coûte 395,99 $ grâce à sa réduction de 25%.

Nous vous présentons quelques-unes des réductions qui ont le plus retenu notre attention:

Vente d’été Steam

Fall Guys: Ultimate Knockout – 20% de réduction (148,79 $ MXN). Resident Evil 3 – 67% de réduction (428,67 $ MXN). Sekiro: Shadows Die Twice – 35% de réduction (844,34 $ MXN). Spyro Reignited Trilogy -50% de réduction (499,50 $ MXN). Sekiro: Shadows Die Twice – 35% de réduction (844,35 $ MXN). Death Stranding – 50% de réduction (573 $ MXN). Sunset Overdrive – 75% de réduction (46,25 $ MXN). DOOM – 70% de réduction (119,70 $ MXN). Halo: The Master Chief Collection – 35% de réduction (486,85 $ MXN). Parmi nous – 20% de réduction (46,39 $ MXN). Phasmophobie – 10% de réduction (134,99 $ MXN). Ori and thee Will of the Wisps – 50% de réduction (399,50 $ MXN).

Il est important de noter que ces offres seront disponibles à partir d’aujourd’hui jusqu’au 1er décembre. De cette manière, vous disposez d’un peu moins d’une semaine pour profiter de toutes les offres que différents distributeurs ont préparées pour vous.

Et vous, de quelles réductions comptez-vous profiter? Dites le nous dans les commentaires.

