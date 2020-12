Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 17/12/2020 11:51 am

Les jeux vidéo sont le moyen idéal de découvrir des histoires uniques qui ne peuvent être trouvées dans d’autres médias. Des soldats en guerre, en passant par les pilotes d’aviation, aux joueurs de football professionnels. Maintenant, Le studio SimulaM se chargera de nous offrir une aventure pas comme les autres, puisqu’elle nous mettra aux pieds de Jésus de Nazareth.

Je suis Jésus-Christ est un jeu de simulation où nous endossons le rôle de Jésus. Le titre avait été initialement annoncé en 2019, mais ce n’est qu’aujourd’hui que SimulaM a décidé de relancer ce projet, juste à temps pour les vacances, avec une nouvelle bande-annonce et une annonce pour une campagne Kickstarter.

Dans Je suis Jésus-Christ, nous aurons l’occasion de revivre certains des moments les plus importants du fils de Dieu, depuis sa naissance, à travers tous les miracles qu’il a accomplis, jusqu’à sa crucifixion et sa renaissance ultérieure. Cette expérience se déroule à la première personne et nous pouvons passer par une récréation de la Terre Sainte, y compris la ville de Jérusalem et la région de Galilée.

Le jeu aura des mécanismes traditionnels, nous pouvons donc nous attendre à une série de compétences, telles que marcher sur l’eau et soigner les malades, tandis que nous parcourons un monde ouvert et nous apprécions un récit basé sur la nouvelle version de la Bible.

I Am Jesus Christ n’a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez maintenant ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam. De la même forme, Le Kickstarter de cette tranche sera disponible en février 2021. La question est: pouvez-vous combattre les Romains au corps à corps?

