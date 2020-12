Les titres indépendants, ceux développés par des studios indépendants n’appartenant à aucune grande entreprise du monde des jeux vidéo, constituent une excellente base dans le catalogue de Commutateur Nintendo, puisque sur cette plate-forme, nous pouvons les jouer quand nous voulons, où nous voulons et comme nous voulons. Pour cette raison, le Big N a annoncé qu’il publierait la présentation intitulée «Indé Monde », dans lequel il se concentrera sur les prochaines versions de cette nature qui atteindront la console hybride. Voulez-vous savoir à quelle heure exacte il sera diffusé? Faites attention aux lignes suivantes!

Indie World nous montrera les prochains titres indépendants qui arriveront sur Nintendo Switch

Qu’ont en commun des titres comme Kofi Quest: Alpha Mod ou Hollow Knight: Silksong? Eh bien, les deux jeux sont des titres indépendants, créés par des studios indépendants, qui arriveront tôt ou tard sur la console hybride du Great N.Comme ces types de jeux sont une base très importante du catalogue Nintendo Switch eShop, Le 15 décembre 2020 à 18h00 (heure de la péninsule espagnole), une présentation intitulée “Indie World” sera diffusée d’environ 15 minutes., et bien que nous ne sachions pas si le Big N consacrera quelques minutes (ou quelques secondes) à ces trois titres que nous avons évoqués dans cette news, ce que nous savons, c’est que chacun des acteurs impliqués sera de grands jeux. En fait, si nous y allons par voie de spéculation, nous pouvons voir quelque chose de Hollow Knight: Silksong, puisque le magazine Edge semble avoir donné des indices sur ce que le jeu sera couvert dans son prochain numéro, et ce depuis longtemps. on ne sait rien de lui, il pourrait y avoir la grande et agréable surprise d’un “lancement à la fin de la présentation”.

EDGE Magazine pourrait taquiner Hollow Knight: Silksong pour le prochain numéro https://t.co/Al70d3XiSb pic.twitter.com/uqI9909AeL – AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) 13 décembre 2020

De cette façon, il ne reste plus qu’à attendre un peu plus longtemps que la présentation “Indie World” soit diffusée afin de connaître les caractéristiques des prochains titres indépendants à venir. Et vous, avez-vous passé des heures et des heures avec ces titres qui, bien qu’ils ne puissent être assimilés à des triples A, deviennent parfois beaucoup plus agréables, car ils sont généralement réalisés avec plus d’affection et un plus grand dévouement de leurs créateurs?

