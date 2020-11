Les émotions sont vives à l’intérieur de l’Académie. Non seulement nous avons de jeunes joueurs prêts à concourir pour atteindre le sommet, mais ils acceptent même de nouveaux défis pour continuer à progresser. Pour lui, La Top Gamers Academy est toujours une grande surprise D’où nous allons partager avec vous cette nouvelle journée où nous avons non seulement profité de cours incroyables, mais aussi des appels les plus attendus.

À la découverte des secrets des jeux vidéo avec Gemma Manzanero

Un jour de plus, nos candidats ont l’opportunité de savoir un peu plus sur les jeux vidéo et leurs débuts. Après tout, chaque petite idée, chaque conception simple a réussi à apporter son propre grain de sable au monde des jeux vidéo pour devenir de grandes idées.

Cette fois, la classe s’est concentrée sur les jeux vidéo apparus entre 86 et 90. En fait, les joueurs ont trouvé de belles surprises comme le lancement de The Legend of Zelda pour NES ou même l’arrivée de Metroid. Des titres surprenants que, à ce jour, peu de joueurs n’ont jamais essayés.

Participer à la fête royale du moment

Nos joueurs ont l’opportunité de profiter, une fois encore, du compétition présente dans Fall Guys. La fête royale du moment est l’une des grandes surprises de cette génération et est devenue l’une des grandes références pour nos aspirants.

Bien sûr, cette fois, cela surprend puisque les gagnants auront l’occasion d’obtenir les points indiqués dans une petite balle qui montrait la main innocente, Suja, qui était regardé par Anouc. C’est pourquoi, avec une promesse de point aussi importante, il n’est pas étonnant que les espoirs aient tout donné.

Une nouvelle classe de Fortnite avec Suja

Après avoir vécu l’émotion présente dans Fall Guys, il est temps de profiter d’un autre des jeux du moment. Cette fois avec Fortnite où le professeur Suja a expliqué comment dominer dans Jeux de Box Fights PVP, c’est-à-dire aux endroits où, enfermés dans le même cube, les candidats doivent essayer de dominer le jeu.

C’est l’un des tests que tous les candidats ont rencontrés dans l’un des jeux de leurs tournois. Et qui, bien sûr, est également très constamment dans les jeux normaux. Par conséquent, il est important non seulement d’être agile lors de la manipulation et du changement d’arme, mais également lors de la construction.

Appel vidéo de Rubius aux requins citron

Bien sûr, l’un des chefs d’équipe n’a pas manqué l’occasion de parler avec son équipe. L’équipe Lemon Sharks est actuellement en première position, même si les choses pourraient changer très rapidement dans la compétition Gran Turismo d’aujourd’hui. Mais oui, notre Team Owner est confiant avec son équipe, malgré le fait qu’il indique la véritable importance de rester au sommet.

Il mentionne qu’il voit un bel avenir avec cette équipe, déclarant même qu’il voit qu’ils ont remporté deux des trois matchs de Fall Guys. Malgré cela, les candidats ne sont pas confiants, mais même des joueurs comme ZunkBien qu’il soit reconnaissant de la qualité du jeu, il sait à quel point Fall Guys peut être aléatoire. Mais de la même manière, Rubius leur rappelle que ces points ne compteront pas dans ce qu’ils font aujourd’hui, il sera donc important qu’ils ne se fassent pas confiance.

Qualys, tournoi Gran Turismo et avantage Fortnite

Le moment de vérité est venu et de rencontrer les gagnants d’un nouveau tournoi à la Top Gamers Academy. A cette occasion, nous aurons le concours de Qualys Gran Turismo pour voir l’ordre de la compétition et ainsi trouver un défi équitable pour tous les joueurs.

Maintenant oui, le moment de vérité commence. Après avoir divisé nos candidats en trois groupes, il est temps pour nos candidats de prendre le volant et de chercher être le plus rapide sur ce circuit. La concurrence est serrée et les esprits sont au plus haut. Seront-ils capables de surmonter la pression?

Bien sûr, cela n’a pas manqué pendant la compétition Fortnite, à quel point les joueurs ont pu tester leurs compétences avec le jeu Fortnite Benefit. Qui sera le grand gagnant pour profiter d’un jeu avec ses abonnés pendant une heure supplémentaire?

Mise à jour des classements et streamings de la nuit

Et enfin le moment est venu de savoir quelle équipe se lèvera, un jour de plus, avec la victoire. En dépit d’être une compétition serrée et d’avoir des scores vraiment élevés des joueurs, finalement le Équipe de Rubius, requins citron, a de nouveau remporté la victoire, laissant l’équipe Willyrex deuxième et l’équipe Grefg dernière.

Bien sûr, rien n’est certain et le classement peut beaucoup changer samedi, mais ce que nous savons clairement, c’est que nos candidats sont prêts à atteindre le sommet. En attendant, nous disons au revoir à ce nouveau jour avec le direct de Eka, Alba Vicius et SilSil.