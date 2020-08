Les fans de RPG et de jeux de style japonais ont beaucoup à célébrer. Le catalogue de jeux de Commutateur Nintendo continue de recevoir des bijoux, petits et grands du monde entier, et NIS Amérique il n’allait pas être laissé pour compte. Ce n’est pas pour rien qu’il a été l’un de ceux qui ont le plus contribué au cours de la vie de l’hybride Nintendo, que ce soit avec des séries telles que Disgaea, Ys ou Trails of the Cold Steel, entre autres.

Grâce aux gens de NIS America, nous avons pu jeter un coup d’œil aux titres à venir sur Nintendo Switch dans le reste de 2020 et l’année prochaine. Et les choses vont plutôt bien.

Jeux NIS America pour Nintendo Switch

Créateur de RPG MV

Le premier de ces titres est RPG Maker MV, qui arrive le 11 septembre. Le fameux programme pour pouvoir créer des jeux avec facilité et sans avoir à taper de code atteint enfin l’Occident. Cette version dispose de multiples ressources pour créer le jeu que nous souhaitons, mais nous pouvons également créer des œuvres originales, notamment à l’aide de l’écran tactile. De plus, le jeu est compatible avec un clavier USB, il sera donc facile d’entrer dans la boîte de dialogue.

Pour ceux qui ne veulent pas créer de jeux, mais qui veulent y jouer, une application gratuite appelée RPG Maker MV Player sera lancée, avec laquelle nous pouvons jouer n’importe quel titre créé par d’autres personnes.

Prinny 1-2: éclaté et rechargé

Les serviteurs de la populaire série Disgaea ont leur propre aventure. Les aventures originales de la PSP arrivent avec des graphismes remasterisés sur Nintendo Switch le 16 octobre. Une aventure stimulante et amusante dans laquelle les Prinnies tentent de devenir des héros … ou du moins de ne pas se faire écraser. Chacun de ces jeux peut être acheté séparément dans l’eShop, ou vous pouvez opter pour la version physique limitée qui comprend un chiffre de bloc.

Rat fou mort

Et si nous prenions Crypt of the Necrodancer et le transformions en plateforme 2D? Le résultat est Mad Rat Dead, la nouvelle œuvre originale de NIS qui s’ouvre le 30 octobre. C’est une plateforme 2D dans laquelle nous devrons suivre le rythme de la musique pour sauter, esquiver et écraser les ennemis à travers les niveaux. Si nous échouons ou sommes tués, nous pouvons remonter le temps pour corriger nos erreurs… mais cela ne fait pas reculer le chronomètre. Par conséquent, il est important de savoir quand utiliser cette ressource.

Ys IX: Monstrum Nox

Le nouvel épisode de Ys ​​arrivera sur Nintendo Switch, bien qu’un peu plus tard que sur les autres plates-formes. Ys IX: Monstrum Nox est décrit comme une œuvre plus sombre par rapport au titre précédent, dans lequel nous devons nous allier à divers Monstrum (personnages dotés de capacités spéciales) afin d’explorer et de combattre. Le jeu a plus d’options pour interagir, comme pouvoir escalader les murs et sauter sur les toits de la ville, ou profiter de ces capacités pour vaincre nos ennemis.

Trails of the Cold Steel IV

Le dernier opus de la série populaire de JRPG développés par Falcom. Trails of the Cold Steel IV nous apporte à la fois des personnages familiers des épisodes précédents et des nouveaux, formant ainsi la plus grande liste de personnages à ce jour. En plus de toutes sortes de compétences et d’options pour combattre, ainsi que de nouveaux mini-jeux. Et si vous avez terminé le jeu précédent, vous pouvez transférer le jeu pour obtenir des bonus en fonction de votre progression.

Revenants de la Légion déchue

Annoncé ces derniers mois, Fallen Legion Revenants nous apporte une nouvelle aventure dans la série avec deux protagonistes. D’une part, Rowena doit se frayer un chemin dans l’au-delà en combattant toutes sortes de créatures en utilisant le système de combat populaire de la série. D’autre part, Lucien se consacre à la recherche et à la création de potions pour nous aider.

Saviors of Sapphire Wings et Stranger of Sword City revisités

Pour les amateurs de crawlers de donjon, double portion. Dans ces titres, nous créons une équipe de guerriers avec lesquels nous explorons des donjons et combattons des monstres. Contrairement à d’autres jeux similaires, nous pouvons converser avec eux, mieux les connaître et améliorer notre relation. La version remasterisée de Stranger of Sword City a un nouveau contenu pour créer nos personnages, des objets supplémentaires et de nouveaux événements.

