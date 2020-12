Le MMO populaire continuera de croître au cours de la prochaine 2021 avec un nouveau contenu, mettant en évidence un PvP avec des batailles de 10 contre 10.

Après une année au cours de laquelle plusieurs concurrents sont venus sur Black Desert Online, de Pearl Abyss ils ont publié la feuille de route avec tout le contenu qu’ils ont l’intention de publier au cours du premier semestre de l’année pour Black Desert Online, Black Desert Console et Black Desert Mobile.

Pearl Abyss gérera la publication du jeu en Amérique du Nord et en Europe au lieu de Jeux de Kakao Et, à partir du 27 janvier, les utilisateurs pourront transférer leurs données d’une entreprise à une autre afin de continuer à profiter de l’expérience.

Pearl Abyss reprendra la publication du jeu en Amérique du Nord et en EuropeEt pour la première fois, les trois plateformes recevront une nouvelle classe, qui sera disponible à partir du 22 décembre de cette année. Il s’agit de Ça ne va pas, un nouveau héros qui est un combattant stratégique de première ligne. Cette ancienne princesse de Calpheon brandit une étoile du matin et un bouclier pavé avec un effet dévastateur alors qu’elle se bat pour reprendre le trône qui était autrefois promis. De plus, vous pouvez invoquer des gardes royaux depuis le cœur de votre bouclier pour le défendre ou créer des griffes de glace pour vaincre vos ennemis.

Les joueurs pourront créer leur Nova à l’avance à partir du 15 décembre pour les appareils mobiles et à partir du 16 décembre pour les consoles et les PC. On ajoute contenu unique comme l’excavation, plus de nouvelles montures comme l’éléphant et le chameau pour voyager plus vite à travers le désert. Dans les autres versions, Black Desert recevra du nouveau contenu PvP, y compris des batailles massives entre Calpheon et Valence. Et en début d’année un nouveau mode PvP de 10 joueurs contre 10 autres sera lancé.

En savoir plus: Black Desert Online.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');