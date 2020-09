Ce RPG d’action gratuit et prometteur arrivera dans quelques jours sur PC, PS4 et téléphones portables.

Le 28 septembre, nous pourrons enfin explorer le monde de Genshin Impact, un RPG d’action qui a attiré l’attention de nombreux fans pour son sens stylisé de l’esthétique et du design du monde – tout à fait dans la veine de Breath of the Wild, seulement plus d’anime – et le fait que ce soit un jeu gratuit. Préparation du téléchargement, myHoYo a partagé une publication sur son site officiel détaillant les Configuration requise pour toutes les plates-formes où il sera disponible.

En l’absence de date pour l’adaptation de Nintendo Switch, pour l’instant la plateforme la plus accessible est la PS4: il nous faudra environ 30 Go d’espace libre sur notre disque dur. En ce qui concerne les mobiles, on nous demande un appareil iOS 9.0 ou supérieur et au moins 8 Go d’espace libre. Il y a de nombreux modèles iPhone et iPad pris en charge que vous pouvez vérifier dans le lien précédent. Ci-dessous, vous pouvez voir les exigences minimales et recommandées pour Android et PC.

AndroidPCExigences minimales:

Armer l’appareil v8a (64 bits)

3 Go de RAM

Android OS 7.0 ou supérieur

8 Go disponiblesExigences minimales:

Système d’exploitation: Windows 7 SP1, 8.1 ou 10 (64 bits)

CPU: Intel Core i5 ou équivalent

Mémoire RAM: 8 Go

GPU: Nvidia GeForce GT 1030 ou supérieur

DirectX: 11

Disque dur: 30 GoExigences recommandées:

Processeur Qualcomm Snapdragon 845, Kirin 810 ou supérieur

4 Go de RAM

OS Android 8.1 ou supérieur

8 Go disponiblesExigences recommandées:

Système d’exploitation: Windows 7 SP1, 8.1 ou 10 (64 bits)

CPU: Intel Core i7 ou équivalent

Mémoire RAM: 16 Go

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 6 Go ou supérieur

DirectX: 11

Disque dur: 30 Go

Comme vous pouvez le voir, la version PC sera particulièrement difficile à digérer pour certains utilisateurs en raison des 16 Go de RAM recommandés, quelle que soit leur étendue aujourd’hui; et aussi en raison de la disparité entre les exigences minimales et recommandées du GPU, ou du manque de détails concernant le processeur idéal pour les jeux. Quoi qu’il en soit, il ne nous faudra pas longtemps pour trouver des analyses techniques et des recommandations plus spécifiques. D’autre part, l’entrée garantit également que l’équipe continuera à optimiser le jeu à l’avenir et qu’il pourrait y avoir des changements pour toutes les listes. Rappel: dans 3DJuegos nous avons déjà pu tester Genshin Impact, et nous trouvons cela vraiment intéressant. Vous pouvez maintenant remplir le formulaire de pré-inscription.

En savoir plus sur: Genshin Impact et Mihoyo.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["ps4"]).setTargeting("publisher", ["mihoyo"]).setTargeting("genre", ["rol","acción-rpg"]).setTargeting("game", ["genshin-impact"]).setTargeting("url_sha1", "9375b94ac20d295cd9a73e3505a04992024abcf6");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');