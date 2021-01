Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une nouvelle année vient de commencer et de nombreux services d’abonnement en ont profité pour bien démarrer, offrant une incroyable sélection de jeux gratuits. Parmi eux, Prime Gaming, qui a reçu le premier mois de 2021 avec 5 nouveaux jeux, qui s’ajoutent à une sélection de plus de 30 jeux disponibles.

Les jeux que les abonnés Prime Gaming peuvent télécharger sans frais supplémentaires en janvier sont maintenant disponibles. Le premier est Void Bastards, un FPS d’action de type voyou inspiré des jeux BioShock. Dans ce titre, la stratégie sera essentielle pour survivre aux côtés des prisonniers de l’Arche du Vide, qui devront affronter de nombreux monstres.

Si vous êtes fan de jeux de simulation basés sur la physique dont le but est de construire des structures et de les mettre à l’épreuve, alors les 2 prochains jeux vous enchanteront. Le premier est quand les remontées mécaniques vont mal et vous pouvez y concevoir des téléphériques, des sauts et des ponts que les skieurs peuvent utiliser et essayer de surmonter les niveaux. Le second est Bridge Constructor Playground, un jeu de simulation physique qui fonde son gameplay sur la création de ponts correctement pour les faire supporter le poids des voitures.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Plusieurs versements Metal Slug et King of Fighters vous attendent chez Prime Gaming.

Il y aura des jeux indépendants sympas à venir sur Prime Gaming en janvier

Si les romans graphiques sont plus votre truc, alors il y a quelque chose à essayer chez Prime Gaming en janvier, car le jeu Along the Edge sera proposé, une aventure narrative qui vous mettra dans la peau d’une fille qui changera sa personnalité et son apparence au gré des décisions. que vous prenez dans l’histoire.

Enfin, le dernier jeu est Alt-Frequencies, un jeu avec une proposition intéressante, car il vous mettra devant un mystère audio se déroulant dans une boucle temporelle dans laquelle tout le monde est enfermé sans le savoir. Pour comprendre cela, vous devrez enregistrer des coupures de rembobinage et de diffusion en continu d’émissions audio pour exposer la vérité.

Nous vous laissons avec une bande-annonce de ces 5 jeux.

Bâtards du Vide

Quand les remontées mécaniques tournent mal

Terrain de jeu Bridge Constructor

Le long du bord

Alt-Fréquences

Vous pouvez télécharger plus de 30 jeux sur Prime Gaming

De plus, nous vous rappelons que plus de jeux des promotions précédentes sont disponibles sur Prime Gaming, comme les plus de 20 jeux SNK que vous pouvez obtenir avant avril et Overcooked! et Yooka-Laylee and the Impossible Lair, que Prime Gaming a offert pour commémorer Noël.

Au total, au moment d’écrire ces lignes, il y a 36 jeux que vous pouvez réclamer sans frais supplémentaires si vous êtes un membre Prime. Vous pouvez consulter la sélection complète et les réclamer tous sur la page officielle de Prime Gaming, mais n’oubliez pas que beaucoup seront bientôt en rupture de stock, nous vous invitons donc à vous dépêcher.

Qu’as-tu pensé de la sélection de jeux gratuits de janvier? Êtes-vous intéressé par un? Dites le nous dans les commentaires.

