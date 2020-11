Il y a quelque temps, des rumeurs ont commencé à propos d’un remake d’un jeu de l’une des sagas les plus célèbres d’Ubisoft, Prince of Persia. Peu à peu, les rumeurs sonnaient de plus en plus fortes, jusqu’à ce que dans le dernier Ubisoft Forward (présentation numérique de la société de gala), ils confirmaient cette rumeur, à savoir que Prince of Persia: The Sands of Time Remake était une réalité. Cependant, dans ladite bande-annonce, il n’y avait aucune mention de son départ sur Nitendo Switch, ce qui nous a surpris car les rumeurs faisaient également état d’une version pour la console Nintendo. Au contraire, après sa présentation, sur le site Web d’Ubisoft, ils ont annoncé une version pour la console hybride, mais quelques jours plus tard, Ubisoft a fait disparaître cette référence de son site Web. Quel bordel!

Le feuilleton Prince of Persia: The Sands of Time Remake et Nintendo Switch continue

Après quelques mois de calme, il semble que l’idylle de Prince of Persia et de Nintendo Switch fleurisse à nouveau, et il n’en a pas été une, mais deux sites de vente au détail grecs ceux qui ont déclenché à nouveau toutes les alarmes. Ces détaillants ont répertorié la version Nintendo Switch dans leurs magasins, avec une date de sortie pour le 21 janvier, date de sortie officielle du jeu, et au prix de 37,90 €, prix similaire aux autres versions. Ils ont également accroché le boxart à partir de la version Nintendo Switch.

Comme on peut le voir, tout indique que le 21 janvier, nous pourrons relancer l’un des jeux mythiques d’Ubisoft. Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre qu’Ubisoft confirme ce fait.

