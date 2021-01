Team Ninja a montré en vidéo toutes les améliorations de Nioh 2 dans sa version pour ordinateurs.

Bien qu’il y a quelques semaines Équipe ninja Ils ont dit que la saga allait faire une pause, nous aurons une nouvelle portion de Nioh très bientôt. Et pour commencer, le studio japonais a publié une nouvelle bande-annonce dans laquelle il plonge dans les améliorations techniques de Nioh 2 Complete Edition dans sa version PC.

La saga Nioh fait le saut vers la résolution 4K et 120 FPSLa bande-annonce, issue du portail IGN, permet de voir l’aspect remanié de l’aventure sur PC, et les capacités spécifiques que le jeu inclura à ses débuts sur les ordinateurs. On peut voir comment la vidéo montre, par exemple, les différences visuelles qu’elle réalise avec son support HDR ou la résolution 4K Ultra HD. Voici la liste des améliorations détaillées par Team Ninja.

Support d’écran ultra large

Prise en charge du moniteur HDR

Résolution 4K Ultra HD

Prise en charge du moniteur 144Hz

Régulièrement 60 FPS / 120 FPS sur les systèmes compatibles

Personnalisation étendue de la souris et du clavier

Nioh 2 Complete Edition sera disponible à partir du prochain 5 février et il aura également une version pour PS4 et PS5. Le jeu comprendra également tous les DLC publiés à ce jour. De plus, le même jour, Nioh Collection sortira, avec les deux jeux de la saga remasterisés.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

En savoir plus: NioH, PC et Team Ninja.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');