Disney +, le nouveau service de streaming de Disney, arrivera en Amérique latine avant la fin du mois. La communauté de notre pays mourait d’envie de connaître son prix, tant seront heureux de savoir que cette information a déjà été révélée.

Par une déclaration, Disney Amérique latine a annoncé que Disney + avait déjà un prix pour 10 pays d’Amérique latine. Dans chacun d’eux, le service de streaming peut être obtenu dans un plan de facturation mensuel ou en échange d’un prix mensuel qui vous donnera une petite réduction.

Voici la liste complète des prix Disney + pour l’Amérique latine:

Mexique – 159 $ MXN par mois ou 1599 $ par an Argentine – 385 $ ARS par mois ou 3850 ARS par an Brésil – 27,90 $ BRL par mois ou 279,90 $ BRL par an Chili – 6500 $ CLP par mois ou 64900 $ CLP par an Colombie – 23900 $ COP par mois ou 239900 $ COP par an Pérou – 25,90 $ PEN par mois ou 259,90 $ PEN par an Costa Rica, Équateur et Panama – 5,99 $ US par mois ou 59,99 $ US par an Uruguay – 7,49 $ US par mois ou 74,99 $ par an

Une offre de lancement attractive

Il est important de noter qu’il est désormais possible d’obtenir un plan annuel Disney + avec une offre spéciale de lancement. Ce qui se passe, c’est que dans différents pays d’Amérique latine, vous pouvez le louer avant sa première avec une réduction de 15,5%.

Ainsi sont les prix avec cette réduction spéciale:

Mexique – 1359 $ MXN Argentine – 3250 $ ARS Chili – 54900 $ CLP Colombie – 203900 $ COP Pérou – 220,9 $ PEN Équateur, Uruguay, Panama et Costa Rica – 50,90 $ US

Il est important de noter que cette réduction est pré-lancement, elle ne sera donc disponible que jusqu’au 16 novembre. Si vous profitez de cette offre, l’abonnement l’année prochaine aura son coût régulier.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé du prix de Disney + au Mexique? Dites le nous dans les commentaires.

Disney + arrivera en Amérique latine le 17 novembre. Vous pouvez en savoir plus sur ce service de streaming en cliquant ici.