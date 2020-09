Le compte à rebours qui nous rapproche de l’inauguration de la nouvelle génération de consoles se rapproche de plus en plus. Malgré le fait que nous connaissons déjà une grande partie des caractéristiques techniques qu’il nous apportera Playstation 5 et l’aspect très mystérieux de ce à quoi ressemblera le nouveau système Sony, la récente décision de Microsoft aurait pu faire avancer les projets de la société japonaise d’annoncer les dernières questions qui restent à révéler. PlayStation 5: prix et date de sortie.

Cette même semaine, Microsoft a officialisé l’existence de la Xbox Series S, la version la plus petite et la moins chère de sa prochaine génération au prix de 299 euros. Le lendemain, la société américaine a également osé officialiser l’une des annonces les plus attendues de l’année; La Xbox Series X débarquera en magasin le 10 novembre au prix de 499 euros. C’est maintenant au tour de Sony de déplacer un onglet dans un événement dans lequel la date de sortie et le prix pourraient être découverts.

Sony a récemment annoncé une «PlayStation 5 Showcase», un événement d’exposition qui peut être suivi sur les chaînes officielles Twitch et YouTube le 16 septembre. La société japonaise a rapporté quelques détails sur ce que nous pouvons trouver dans cette émission en direct mercredi prochain. Ils expliquent qu’ils veulent que les joueurs «Découvrez quelques-uns des grands jeux à venir sur PS5 au lancement».

« Notre prochain événement numérique durera environ 40 minutes et proposera des mises à jour sur les derniers titres de Worldwide Studios et de nos partenaires de classe mondiale « , poursuit le communiqué. Cependant, la PlayStation 5 Showcase est également le moment idéal pour Sony pour présenter officiellement le prix et la date de sortie de sa prochaine console. -gen.