Via le compte Twitter officiel Xbox Mexico, Microsoft a confirmé que le La Xbox Series X et la Xbox Series S arriveront au Mexique pour 13 999 $ et 8499 $, respectivement. Les deux consoles seront disponibles à partir du 10 novembre, le pays aztèque sera donc dans le cadre du lancement mondial. Il reste cependant à connaître les magasins physiques et numériques qui rejoindront l’étape de réservation. Dans d’autres pays, cela commence le 22 septembre.

Xbox Series X: 13 999 $

Xbox Series S: 8499 $ Date de sortie: 10 novembre #PowerYourDreams pic.twitter.com/7gMNwuPBTZ – Xbox Mexico (@XboxMexico) 9 septembre 2020

Spécifications Xbox Series X et Series S

Après la révélation des prix de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, Microsoft a également confirmé les spécifications finales de la console bas de gamme. Comme il avait déjà fui depuis hier, le CPU est légèrement plus bas que sa sœur aînée. Cependant, c’est dans le GPU qu’il y a les plus grandes différences. Alors que la série X atteint une performance graphique de 52 unités de calcul à 1 825 GHz et 12 téraflops, la série S reste à 20 unités de calcul à 1 550 GHz et 4 téraflops. Vous pouvez vérifier toutes les différences dans le tableau de comparaison suivant.

Xbox série x

Xbox Series S

CPU

AMD Zen 2 personnalisé avec 8 cœurs, 16 threads et une fréquence d’horloge de 3,8 GHz

AMD Zen 2 personnalisé avec 8 cœurs, 16 threads et une fréquence d’horloge de 3,6 Hz

GPU

AMD avec architecture RDNA 2 personnalisée, 52 unités de calcul à 1,825 GHz et 12 téraflops. Prise en charge du lancer de rayons

AMD avec architecture RDNA 2 personnalisée, 20 unités de calcul à 1550 GHz et 4 téraflops. Prise en charge du lancer de rayons

Performances de jeu

4K et jusqu’à 120 FPS

1440 et jusqu’à 120 FPS. 4K redimensionné

Mémoire RAM

16 Go de GDDR6

10 GDDR6

Stockage interne

SSD NVMe 1 To

SSD NVMe de 512 Go

Stockage extensible

Carte mémoire Seagate 1 To

Carte mémoire Seagate 1 To

Unité optique

Blu-ray UHD 4K

Il n’a pas

Prix

13 999 $

8499 $ dollars / euros

Disponibilité

10 novembre

10 novembre

Xbox Series S, pour la conquête du Mexique

Sans aucun doute, la Xbox Series S s’annonce comme un succès retentissant au Mexique. Payer 8499 $ pour entrer dans la prochaine génération de consoles semble insurmontable, pour l’instant. Rappelons que cette console nous permettra de profiter des mêmes jeux qui débarqueront sur la Xbox Series X. Bien sûr, avec des performances graphiques inférieures. Cependant, ce qui précède ne devrait pas trop poser de problème pour les personnes qui ne prétendent pas avoir les dernières nouvelles techniques.