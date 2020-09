WWE 2K Battlegrounds sortira plus tard cette semaine, et le producteur exécutif Sean O’Connor a discuté de la liste du jeu, du gameplay, des plans de mise à jour et plus encore dans une nouvelle interview avec ComicBook.com. Vous pouvez consulter quelques faits saillants ci-dessous.

Sur la façon dont ils ont décidé de la liste: « Je pense que cela vient vraiment des fans, des fans de lutte qui font partie de l’équipe de développement et ils ont également une très forte passion pour ce contenu », a déclaré O’Connor. «Il s’agit de savoir comment obtenir ce bon mélange entre les superstars et les légendes actuelles, car vous avez des vieux comme moi qui sont plutôt des légendes parce que j’ai grandi avec ce genre de choses à l’époque. Il suffit donc de trouver le bon équilibre et de s’assurer que nous avons un très bon mélange de styles différents, de domaines différents, de sexes différents, de jeux de mouvements différents, des choses comme ça. Comment faire en sorte que la variété essaie de plaire au plus grand nombre? Vous avez raison. On ne peut pas tout faire. Nous ne pouvons pas faire toutes les superstar qui ont jamais été à la WWE ou au WWF. Nous ne pouvons faire qu’un certain montant. Nous avons une très bonne liste de 70 superstars passées et présentes, et nous sommes vraiment ravis de savoir où nous allons et nous allons continuer à développer ce post-lancement. J’espère que nous pourrons rendre les gens heureux. »

Lors de l’exécution de grands mouvements: « Il y a donc des choses qui dépendent du contexte en fonction de l’endroit où vous vous trouvez qui sont vraiment faciles à appuyer sur un seul bouton, puis il y a d’autres choses comme les combos qui consistent à appuyer sur plusieurs boutons pour faire un combo, donc cela dépend de la situation. Il y a certainement des choses qui sont sensibles au contexte, mais ce n’est pas aussi simple que d’appuyer sur un bouton pour tout faire dans le jeu. Ce n’est pas du tout ça. Comme monter sur le ridoir, il y a un bouton, qui se trouve être le même bouton que pour remonter dans le ring, si vous êtes en dehors du ring. Vous n’avez donc pas besoin de vous souvenir de 18 000 boutons différents pour effectuer des tâches simples, mais il existe de nombreux combos. Il y a beaucoup de profondeur ici pour le joueur qui veut apprendre quelqu’un et les différentes classes de combat. Il y en a cinq, et chacun d’entre eux a différents combos ou différentes choses qu’ils peuvent faire. Il y a donc plusieurs choses à apprendre à différents niveaux. »

Pour trouver l’équilibre entre jouabilité et facteur de compétence: «Ce n’est pas un de ces jeux où n’importe qui peut simplement sauter et écraser des boutons et battre quelqu’un qui est vraiment doué. Il y a des compétences, mais vous pouvez sauter, écraser des boutons, vous amuser et battre quelqu’un d’autre qui ne fait que sauter et écraser des boutons et cela peut être une expérience assez amusante. Je pense que l’équilibre consiste simplement à s’assurer que ce n’est pas trop compliqué, mais qu’il est suffisamment profond pour que quelqu’un reste avec le jeu plus longtemps. «

Sur le mode campagne: «Ce ne sont donc pas des scènes coupées. Il est raconté à travers des bandes dessinées. Vous lirez quelques panneaux de bandes dessinées qui mettent en place l’histoire. C’est une belle histoire de la WWE qui suit sept nouvelles superstars, et qui suit Paul Heyman qui tente de mettre en place le prochain type de groupe chaud au sein de la WWE. M. McMahon lui a confié cela, alors il fait appel à Stone Cold Steve Austin pour l’aider à le faire, et vous découvrez ces sept nouvelles superstars que nous avons créées juste pour ce jeu et les emmenez à travers les différentes batailles ou matchs dont elles ont besoin. pour avoir à arriver à WrestleMania éventuellement… La campagne est énorme, et il y a beaucoup de matchs différents que vous pouvez combattre. Il y a aussi des matchs parallèles que vous n’avez pas à faire, mais vous pouvez débloquer des récompenses supplémentaires, ou si vous voulez simplement passer directement par le chemin de l’or, vous pouvez le faire aussi. «

Sur les mises à jour de contenu / DLC: « Il y aura des mises à jour gratuites régulières du jeu, mais ce n’est pas du DLC que vous devez télécharger ou acheter. Ce sont des mises à jour gratuites du jeu où de nouvelles superstars, des objets de vanité, des objets de personnalisation d’arène, des choses comme ça entreront dans le jeu. Ensuite, vous pouvez les déverrouiller comme vous le feriez pour n’importe quoi d’autre dans le jeu. Vous jouez, vous gagnez de la monnaie, vous pouvez débloquer ce que vous choisissez dans le jeu. Ce ne seront que des choses supplémentaires sur une base régulière. Je vais ajouter beaucoup de superstars, de nouvelles tenues, des choses comme ça aussi, mais tout est gratuit. «

Sur les options de personnalisation: «C’est un peu réduit par rapport à ce que la WWE 2K a fait dans le passé parce que c’est un peu pour un public plus occasionnel, mais vous pouvez personnaliser les superstars et vous pouvez créer votre propre superstar qui peut être un homme ou une femme, et n’importe lequel des cinq classes. Vous pouvez changer la taille, le poids, les cicatrices, les tatouages, les cheveux, les yeux, tout ce genre de choses bien sûr, puis les tenues comme vous le souhaitez. Vous pouvez également personnaliser certains de vos mouvements, vos railleries, des choses comme ça, pour que ce soit qui vous voulez qu’ils soient. Ensuite, nous vous permettons également de personnaliser votre arène, ce que nous appelons l’arène événementielle. Vous pouvez changer le sol, les cordes, ce qui est sur les téléviseurs, des choses comme ça, certains des effets, tout un tas de choses dans l’arène, ce qui est cool aussi, puis vous pouvez prendre cela en ligne et jouer à un jeu en ligne. avec vos amis dans votre arène et avec votre personnage personnalisé. »

