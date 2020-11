Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Vous n’avez pas d’abonnement PlayStation Plus, mais vous aimeriez vous amuser avec vos amis? Nous avons de très bonnes nouvelles pour vous. Il s’avère qu’une promotion vous permettra de jouer en ligne sans avoir besoin de Plus pendant une durée limitée.

Dans un article sur le blog PlayStation, Sony a annoncé avoir préparé une nouvelle promotion week-end gratuite pour tous les propriétaires d’une PlayStation 4 ou d’une PlayStation 5. Grâce à elle, ils auront la possibilité de profiter des jeux en ligne qui nécessitent Plus ―pour Par exemple, GTA Online, Call of Duty: Black Ops Cold War et FIFA 20 – sans abonnement.

La grande question est, quand cette promotion sera-t-elle disponible? Selon l’annonce officielle, elle aura lieu de 0h00 heure locale le samedi 20 décembre à 23h59 le dimanche 21 décembre.

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une promotion qui sera disponible pendant 48 heures. Ce n’est pas beaucoup, mais cela vous fera probablement passer un bon moment avec vos amis si vous savez profiter de la promotion.

Et vous, êtes-vous excité pour le week-end PlayStation Plus gratuit? Dites le nous dans les commentaires.

