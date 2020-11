Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Call of Duty: Black Ops Cold War est à peine sorti et Treyarch a déjà préparé quelque chose pour tous ses joueurs. Ce qui se passe, c’est qu’il y a déjà un événement double expérience dans le jeu de tir à la première personne.

Grâce à son compte Twitter, Treyarch a révélé qu’aujourd’hui à 12h00, heure de Mexico, un événement double expérience a commencé. Grâce à cela, pendant 24 heures, les joueurs obtiendront le double de points pour chaque match auquel ils participent au jeu, ce qui les aidera à progresser.

Prêt à moudre? 24 heures de 2XP dans #BlackOpsColdWar commence à 10h PT! – Treyarch Studios (@Treyarch) 15 novembre 2020

Il est à noter que cet événement n’est pas venu comme ça. Ce qui se passe, c’est qu’au cours des dernières heures, la communauté s’est plainte du fait qu’il lui fallait beaucoup de temps pour augmenter son niveau d’expérience. En partie parce que la mitrailleuse MP5 a dominé les jeux multijoueurs de Black Ops Cold War.

Les ajustements de Black Ops Cold War sont déjà prévus

Un détail important est que Treyarch prévoit également de travailler pour améliorer l’expérience. C’est pourquoi ils modifient déjà l’expérience offerte par Call of Duty: Black Ops Cold War.

Selon les membres de l’équipe de développement, des changements d’équilibre pour les armes, les scores et d’autres éléments du jeu sont déjà en cours. Ces changements devraient être disponibles d’ici la première de FPS Saison 1, mais pourraient également arriver plus tôt.

Il convient de mentionner que pour effectuer ces ajustements, l’équipe de Call of Duty: Black Ops Cold War examine les données spéciales du jeu. Ils voient également ce que la communauté en pense, donc si vous avez des commentaires, vous devriez les leur communiquer.

Il y aura des changements d’armes, de scores et d’autres équilibres à venir avec la saison 1, sinon plus tôt. Vous voyez déjà des tendances intéressantes dans l’analyse, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. Si vous donnez des commentaires, sachez que nous les voyons et les prenons en considération. – Tony Flame (@Tony_Flame) 15 novembre 2020

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Profiteras-tu du week-end double expérience? Dites le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce FPS en cliquant ici.