Nous rassemblons certaines des réductions les plus intéressantes que nous ayons pu trouver sur les appareils et les jeux vidéo.

Après la gueule de bois du Black Friday vient généralement l’adieu au Cyber ​​lundi, une journée dédiée à l’électronique et à la technologie, généralement centrée sur la maison, qui permet d’abriter bon nombre d’offres et de remises sur ces appareils. Nous avons déjà fait une couverture importante de ces articles pendant notre semaine du Black Friday; mais nous voulions donner un peu de visibilité aux ventes que nous avons trouvées aujourd’hui, qui représentent – avec les éventuelles offres remarquables que nous voyons au cours de la journée – en clôturant notre couverture de ces offres folles.

Offres Cyber ​​Monday: vente d’accessoires et d’appareils pour consoles

Nous ouvrons ce texte avec une liste modeste mais intéressante d’accessoires que nous pouvons trouver en vente tout au long de la journée, ce qui correspond à la clôture de la campagne qui a commencé la semaine dernière: le Black Friday. Vous vérifierez que la liste est un peu moins volumineuse que celle donnée dans la couverture de la campagne susmentionnée, un fait qui répond à notre volonté de ne pas répéter, dans la mesure du possible, ce que nous avons déjà vu auparavant.

Microphone USB Tonor TC-777 pour 24,99 euros (Prix d’origine 36,99 euros). Ce microphone simple, s’il ne peut et ne veut pas rivaliser avec des offres plus complètes, a tout ce dont vous avez besoin pour être utilisé directement via une seule connexion et tous les accessoires pertinents, et son prix est maintenant très avantageux.

Contrôleur 8Bitdo SN30 Pro + pour PC pour 38,95 euros (Prix d’origine 44,95 euros). Ce contrôleur de marque 8Bitdo cherche à rappeler l’expérience des contrôles rétro dans un format modernisé, ce que nous pensons être pleinement conforme. Leur logiciel est assez complet et a une bonne compatibilité multiplateforme; aussi, maintenant il a un bon prix.

Carte son externe Creative Sound Blaster G3 pour 37,64 euros (Prix d’origine 49,99 euros). Cette carte son externe dispose d’un puissant combo DAC-AMP qui vous donne la possibilité d’alimenter des écouteurs qui nécessitent une puissance supplémentaire; De plus, il dispose d’un logiciel compatible avec des fonctionnalités intéressantes pour les joueurs, comme un égaliseur de jeu ou une télécommande sonore.

Manette pour PS4 / PC Razer Raiju pour 99 euros (Prix d’origine 129 euros). Cette manette Razer complète propose des déclencheurs supplémentaires, des boutons programmables, une compatibilité PS4 et PC, et une construction solide, ce qui en fait un à mi-chemin entre une manette traditionnelle et une proposition sur la commande de la manette Xbox Elite.

Casque Bluetooth Marshall Major III pour 69,99 euros (Prix d’origine 149,99 euros). Ces écouteurs Marshall ont un son clair et puissant, ce qui ne diminue en rien la nature explosive du son typique d’un jeu vidéo; Bien qu’ils manquent d’éléments utiles pour les joueurs en dehors de ce son, leur connectivité sans fil via Bluetooth les rend compatibles avec les consoles et les PC Sony et ils ont actuellement un prix très raisonnable.

Offres Cyber ​​Monday: les jeux vidéo en vente aujourd’hui

Nous continuons de manière relativement similaire à la séparation précédente du texte, avec un nombre limité d’offres, en ne soulignant que celles que nous jugeons intéressantes; seulement, cette fois, en se concentrant sur nos jeux vidéo bien-aimés.

Yakuza Like a Dragon: Day Ichi Edition (PS4) pour 44,99 euros (Prix d’origine 54,99 euros). Nous l’avons trouvé réduit tout au long de cette semaine, mais cela ne fait jamais de mal de souligner que le dernier opus de la fantastique série Yakuza est en vente, une livraison qui représente un changement mécanique important par rapport aux précédents, en raison de l’apparence de se battre pour quarts de travail classiques. Il est également en vente sur la console Microsoft, mais il faudra attendre d’éventuelles rediffusions tout au long de la journée, c’est pourquoi nous avons pointé vers la version PS4.

Star Wars Squadrons (Xbox One) pour 29,99 euros (prix d’origine 39,99 euros). Le dernier titre EA avec la licence Star Wars à arriver sur le marché, ainsi que le retour de la saga dans le domaine des tireurs spatiaux, un sous-genre qui a toujours bien traité, est en vente dans son format physique pour les consoles Microsoft , un fait dont nous voulions profiter.

Just Dance 2021 pour 34,95 euros (ancien prix 59,96 euros). Le jeu chorégraphique populaire est en vente sur toutes les consoles où il est disponible; dans chacun d’eux en maintenant leur prix habituel, que ce soit sur la console Sony, les plateformes Microsoft et, bien sûr, Nintendo Switch.

Little Town Hero: Big Idea Edition (Nintendo Switch) pour 36,90 euros (Prix d’origine 51,99 euros). L’aventure RPG de Game Freak en dehors de la série Pokémon peut manquer de l’attrait du titre de combat de monstres classique, mais il comporte de nouveaux combats et des idées intéressantes; aussi, c’est sa version physique spéciale, et il a un très bon prix.

Astro Bot: Rescue Mission (PS4) pour 19,99 euros (Prix d’origine 36,99 euros). Maintenant que la figurine Astro Bot est mieux connue des utilisateurs de Sony grâce à sa nouvelle aventure incluse dans PS5, c’est peut-être le bon moment pour recommander ce qui est l’un des meilleurs titres du catalogue exclusif PlayStation VR, à la fois pour l’intégration de la réalité virtuelle dans l’environnement de jeu, conformément à sa conception de niveau conservatrice, mais efficace.

Offres Cyber ​​Monday: les projecteurs et accessoires à prix réduit les plus intéressants

Le marché des projecteurs n’a pas beaucoup changé depuis notre dernier guide d’achat autour d’eux; mais ce que de nombreux joueurs demandent pour leurs écrans a changé avec l’arrivée des nouvelles consoles. Cependant, nous pensons toujours que les modèles suivants peuvent être intéressants même dans cet environnement:

Bomaker Parrot I pour 207,99 euros (Prix d’origine 269,99 euros). Ce simple projecteur manque d’une excellente connectivité ou de fonctionnalités spéciales, puisqu’il s’agit d’un modèle à longue focale avec une projection de 50 à 300 pouces, d’environ 7200 lumens qui se distingue par l’offre d’une résolution FHD native évolutive jusqu’à 4K avec un niveau de contraste adéquat. Tout cela pour un prix que nous jugeons bon, grâce à votre offre.

Projecteur Optoma HD228X pour 529 euros (Prix d’origine 629,90 euros). Le principal avantage de ce modèle, en plus d’être un modèle DLP qui utilise une résolution FHD native et évolutive jusqu’à 4K, est qu’il est l’un des modèles avec la latence ajoutée la plus faible de sa gamme, qui comprend également des modes de jeu et d’autres extras. d’intérêt pour les joueurs.

Projecteur LG PH30N pour 292 euros (Prix d’origine 365 euros). Ce modèle LG dispose de la technologie DLP, d’une résolution HD native évolutive jusqu’à FHD et de fonctions sans fil et portables; se distinguant par sa polyvalence et sa capacité à être utilisé ouvertement dans de nombreux environnements.

Projecteur XGIMI Halo pour 649,99 euros (ancien prix 789,99 euros). Ce projecteur doté de la technologie DLP et d’une résolution FHD native se distingue avant tout comme un seul appareil multimédia, en intégrant Android TV, haut-parleurs H&K et batterie pour la portabilité; Cependant, en tant qu’alternative occasionnelle au jeu, il comporte des extras intéressants, tels que le HDR ou une latence relativement faible, bien que nous ayons besoin d’un environnement convivial pour qu’il brille.

Ecran Luxscreen Mural Manuel pour 52,49 euros (Prix d’origine 69,99 euros). Dans de nombreuses occasions, une mauvaise surface de projection peut rendre la netteté de l’image perçue bien pire que ce que nous aurions en projetant ladite image sur une surface appropriée; Cet écran de projection manuelle de 110 pouces nous offre exactement cela: la surface idéale pour projeter notre contenu.

Alors que ce Cyber ​​Monday clôture la période de soldes du Black Friday, mettre en évidence notre couverture récente n'est plus d'intérêt immédiat

Remarque: certains des liens affichés ici proviennent d'affiliés.

