Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les jeux exclusifs sont à maintes reprises ce qui booste les ventes de nouvelles consoles. PlayStation le sait, et pour cette raison, ses studios internes travaillent déjà sur plusieurs exclusivités et il a également obtenu l’exclusivité pour les productions de studios externes grâce à des accords. L’une des entreprises qui a toujours montré son soutien à Sony est Square Enix. Cette génération ne fait pas exception, puisqu’il a déjà été révélé que Project Athia arrivera en premier sur PlayStation 5. Eh bien, si vous voulez profiter de cette expérience sur une autre console, vous devrez attendre quelques années.

Aujourd’hui, PlayStation a publié une nouvelle vidéo dans laquelle elle montre une partie des jeux qui sont en route vers PlayStation 5. Project Athia, l’un des premiers jeux révélés pour PlayStation 5, ne pouvait pas être manqué et a été vu en quelques minutes.

Cependant, la chose la plus intéressante est que dans la vidéo, il a été révélé pour la première fois que l’exclusivité du titre sur PlayStation 5 serait temporaire sur les consoles, ce qui signifie qu’en plus d’être publié sur ce système et sur PC, il est possible qu’il atteigne Xbox Série X | S.

Dans le cas où vous l’avez manqué: des sources assurent que Sony prépare des exclusivités plus importantes.

Le projet Athia prendrait beaucoup de temps pour atteindre la Xbox Series X | S

Si cette expérience vous intéresse, cependant, vous devrez attendre longtemps, car il a été souligné dans la bande-annonce que le jeu ne sera disponible que sur PlayStation 5 et PC et que pendant les 24 premiers mois sur le marché, il n’atteindra pas une autre console, ce qui suggère que le jeu pourrait également faire son chemin vers la Xbox Series X | S.

Il est important de mentionner que ni Square Enix ni Sony n’ont annoncé la date du lancement du projet Athia, il est donc impossible de connaître la date d’arrivée de la Xbox Series X | S.

Square Enix aura une grande présence sur PlayStation 5 au cours de ses premières années sur le marché, car nous nous souvenons que, mis à part Project Athia, le développeur prendra exclusivement la plate-forme Final Fantasy XVI et la deuxième partie du remake de Final Fantasy VII, le titre dont la première partie reste exclusive à PlayStation.

Que penses-tu de cela? Êtes-vous intéressé par ce projet Square Enix? Dites le nous dans les commentaires.

Project Athia est en développement pour PlayStation 5 et PC et sera dirigé par Luminous Productions, studio de Square Enix, mais n’a pas encore de date de sortie. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source