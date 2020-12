Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft et Xbox se sont concentrés cette année sur plusieurs projets en plus du lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S.Les entreprises ont poussé comme jamais auparavant Xbox Game Pass et Project xCloud, leurs services qui promettent de propulser le jeu vers de nouveaux horizons.

Par le biais d’un article sur Xbox Wire, Microsoft a mis en évidence certaines des réalisations qu’il a réalisées tout au long de cette année. Plus important encore, l’entreprise a également parlé de ses projets pour 2021.

Plus précisément, les détails de l’avenir du Xbox Game Pass et du projet xCloud sont révélés. Heureusement, il y a de très bonnes nouvelles, car les deux services se développeront avec plus de jeux et avec la possibilité de les utiliser sur plus d’appareils.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le projet xCloud pourrait atteindre les télévisions l’année prochaine

Le projet xCloud sera disponible sur plus d’appareils

Microsoft poursuivra sa mission d’élargir autant que possible la portée de l’écosystème Xbox. Pour cette raison, les joueurs pourront utiliser Project xCloud, le service de streaming, sur plus d’appareils l’année prochaine.

L’entreprise vise à atteindre les 3 milliards d’acteurs dans le monde, elle adapte donc son service de la meilleure façon à davantage de plates-formes. Ainsi, Project xCloud sera disponible pour les appareils iOS, à partir du navigateur Web mobile, au printemps 2021.

La bonne nouvelle ne s’arrête pas là, puisque le service sera également lancé sur PC. Les joueurs auront accès à un catalogue de jeux sélectionnés qu’ils pourront diffuser sur leurs ordinateurs Windows.

Project xCloud sera proposé sur les ordinateurs depuis l’application Xbox et depuis un navigateur. De même, il est prévu que l’année prochaine, le service quitte sa phase bêta au Mexique, au Brésil, au Japon et en Australie.

Grâce à vous, nous avons lancé une nouvelle génération de jeux et pouvons désormais partager davantage sur ce qui va suivre en 2021. Lisez ici: https://t.co/p3W2tH7Gnd – Xbox Wire (@XboxWire) 9 décembre 2020

Le Xbox Game Pass recevra d’excellents titres en 2021

Microsoft continuera à parier sur le Xbox Game Pass, il prépare donc déjà plus de titres pour rendre le catalogue du service encore plus attractif. Pour exciter les joueurs, une liste a été révélée avec certains des jeux à venir sur Xbox Game Pass l’année prochaine.

La liste se compose de 12 jeux et n’est dirigée par rien de plus et rien de moins que Halo Infinite. En outre, nous voyons divers jeux qui seront exclusifs aux consoles Xbox.

D’autre part, la société a invité les joueurs à voir The Game Awards 2020, car il prépare plus de surprises et d’annonces. Vous trouverez ci-dessous la liste de certains des jeux qui arriveront sur Xbox Game Pass en 2021:

Halo Infinite Psychonauts 2 The Ascent The Medium (Console Exclusive) The Gunk (Console Exclusive) Warhammer 40K: Darktide (Console Exclusive) Exomecha (Console Exclusive) Shredders (Console Exclusive) Scorn Skatebird Dead Static Drive The Good Life

Trouver: Xbox Game Pass est ouvert aux accords avec d’autres services

Nous vous recommandons de visiter cette page pour lire toutes les actualités liées au Xbox Game Pass. D’autre part, vous trouverez ici plus d’informations sur la Xbox en général.