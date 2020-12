Hitman 3 profitera des fonctions spécifiques du DualSense avec des vibrations et des déclencheurs adaptatifs.

Comme ils l’avaient prévu, depuis IO Interactive ont publié un nouveau trailer pour Hitman 3, qui révèle ce qui nous attend dans cette nouvelle aventure qui clôturera la dernière trilogie avec Agent 47, qui promet désormais une plus grande liberté de mouvement que jamais.

Suivant une ligne similaire à celle des livraisons publiées depuis le redémarrage de la marque, Hitman 3 donnera un contrôle total lors de la réalisation de chaque mission, en utilisant les compétences du meurtrier avec le code barre. Il y aura un vaste arsenal d’armes et d’outils pour atteindre l’objectif d’assassinat et il y aura un nouveau système pour analyser les performances des joueurs entre les missions, au fur et à mesure de leur exécution.

La prémisse principale restera celle de furtif, avec des milliers de possibilités de passer inaperçu dans des endroits qui seront désormais plus encombrés que jamais grâce au Moteur Glacier, ce qui autorisera jusqu’à 300 PNJ au même endroit. De plus, ils promettent des améliorations dans les animations lors de l’interaction et des améliorations dans l’IA.

Hitman III clôturera la trilogie d’aventures avec l’agent 47IO Interactive garantit une résolution 4K, un HDR et un taux de 60 images par seconde dans les consoles de nouvelle génération. Ils soulignent également la compatibilité avec Déclencheurs adaptatifs DualSense pour PS5, en veillant à ce que chaque arme soit différente. Ils donnent à titre d’exemple qu’avec le fusil de sniper, lorsque vous appuyez sur R2, la gâchette atteindra un moment qui résistera à la pression, et il sera nécessaire de la maintenir à ce point pour activer l’effet de mise au point avec lequel 47 se concentre pour avoir une plus grande précision dans le Tournage. Il aura également un support pour PS VR, étant rétrocompatible avec la nouvelle console Sony.

Hitman III sera l’un des premiers jeux de 2021, et il sera disponible le 20 janvier 2021 pour PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC via Epic Games Store et Stadia. Il y aura également une version pour Commutateur Nintendo plus tard, il fonctionnera en utilisant la technologie cloud.

