Sony possède actuellement l’une des consoles les plus recherchées par les joueurs et c’est que de nombreux utilisateurs cherchent à se procurer une PlayStation 5 et même ceux qui attendent avec impatience un nouveau lot de réservations. Mais ce que nous ne pouvons pas perdre de vue votre catalogue PS Now où, grâce à votre abonnement, nous pouvons accéder à une grande variété de jeux.

Les membres déjà abonnés peuvent profiter des jeux qui arrivent en décembre dès maintenant. Ce sont des noms et des jeux vraiment impressionnants qui ont marqué un avant et un après comme c’est le cas avec Horizon: Aube zéro ou Le Surge 2. Ici, nous vous montrons la liste complète et les jeux qui seront pour une durée limitée.

Liste des nouveaux jeux PS Plus de décembre

Horizon Zero DawnWreckfest: Disque dur. Die Last (jusqu’au 31 mai) Stranded Deep The Surge 2Darksiders IIIBroforce

Horizon Zero Dawn propose une aventure spectaculaire d’action et de survie dans un grand monde ouvert. De la neige, des paysages naturels avec de grandes forêts et toutes sortes de scénarios qui vont encore plus loin avec l’arrivée de The Frozen Wilds, sa grande expansion. Un titre qui vient très bien accompagné de Wreckfest, dans lequel nous avons devant nous un imposant jeu de course de destruction.

Stranded Deep est un jeu de survie incroyable dans lequel nous nous verrons seuls dans la mer et avec la seule aide d’un bateau pneumatique. À partir de là, nous devons trouver une voie à suivre et éviter de tomber en danger. Le Surge 2 Cela nous ramènera à Jericho City pour terminer la mission que nous avons commencée dans la première pièce. Bien sûr, son grand dynamisme et sa proposition en ont fait un titre beaucoup plus apprécié que l’œuvre originale.

Darksiders III Il est présenté comme le troisième volet de la saga d’action dans laquelle nous aurons l’occasion de contrôler Fury. Cette grande protagoniste apporte avec elle un mystère, de grandes compétences et, bien sûr, une mission à remplir. Tout cela, avant de faire le saut vers Broforce, un jeu frénétique en deux dimensions qui nous fera profiter d’un gameplay amusant.