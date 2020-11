De nombreux joueurs ont déjà l’opportunité de profiter de l’excellente proposition qu’apporte la PlayStation 5. Bien sûr, bien qu’il y ait des utilisateurs du monde entier qui doivent encore attendre, il y en a qui peuvent se sentir un peu plus proches de la console. Comment? Basé sur le fait de bénéficier de l’utilisation de l’une des caractéristiques que cela apporte et est grâce à PS Plus Collection.

Un détail que Sony n’avait pas mentionné jusqu’à présent est que Collection PS Plus Il peut également être utilisé sur PlayStation 4. Cela s’est fait connaître grâce aux utilisateurs, qui sont toujours à la recherche de moyens pour tirer le meilleur parti de leur machine. Mais que pouvons-nous trouver exactement sur PlayStation 4 pour pouvoir utiliser les jeux de la collection PS Plus? C’est bien mieux que tu ne le penses.

DualSense | Sony

Les utilisateurs qui ont utilisé des jeux PS Plus Collection sur leur PS5 ont pu jouer depuis leur ancienne console. Bien sûr, cela a un truc et c’est qu’ils ne peuvent être réclamés qu’à partir de la console Sony nouvelle génération. Pour cette raison, malheureusement, depuis l’Espagne, nous devrons continuer à attendre un peu plus longtemps pour cette grande opportunité, même si ce sera vraiment spécial pour tous ceux qui ont déjà la console de nouvelle génération et sont encouragés à profiter des propositions jouables des grandes œuvres présentes dans la collection.

Nous vous rappelons que ce sera à partir du 19 novembre lorsque les joueurs ont l’opportunité incroyable de profiter de la proposition jouable de la PlayStation 5. Après tout, la nouvelle console Sony est sur le point de sortir et, pour cela, elle enregistre de belles propositions pour les joueurs. Une opportunité spéciale que peu d’utilisateurs peuvent manquer.