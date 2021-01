Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Janvier est presque terminé! Comme le savent les joueurs vidéo, cela signifie que plus de jeux arrivent sur PlayStation Plus. Heureusement, nous n’avons plus à attendre pour savoir quels titres les abonnés à ce service recevront gratuitement. Comme révélé parmi eux est une exclusivité pour PlayStation 5.

Via une publication sur le blog PlayStation, Sony a partagé la gamme PlayStation Plus de février. À la barre se trouve Destructions All Stars. C’est un jeu de combat de voitures qui sortira mardi prochain, le 2 février, exclusivement sur PlayStation 5. Vous y contrôlerez différents véhicules dans des arènes de combat et votre mission sera de vous écraser contre d’autres pilotes et d’atteindre différents objectifs.

Vous ne l’avez pas encore vu en action? Nous vous présentons sa bande-annonce pour vous donner une idée de ce qu’elle vous proposera:

Tu veux plus? Ensuite, vous serez heureux de savoir que vous pouvez également obtenir Control: Ultimate Edition. Ceci est l’édition définitive de l’aventure acclamée de Remedy Entertainment. Avec lui, vous obtiendrez le jeu de base et toutes ses extensions. Il vous permettra également de profiter de ses améliorations pour les consoles nouvelle génération. Control: Ultimate Edition sera disponible pour les utilisateurs de PS Plus sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Enfin, PlayStation Plus permettra aux joueurs d’ajouter Concrete Genie. C’est un jeu arrivé en 2019 en exclusivité sur PlayStation 4. En y jouant, vous vous mettrez dans le rôle d’un enfant ayant des problèmes, qui utilise ses compétences artistiques pour améliorer sa vie. Concrete Genie peut être joué sur PlayStation 4 ou PlayStation 5 via une rétrocompatibilité.

Tous ces jeux seront disponibles sans frais supplémentaires pour les utilisateurs de PlayStation Plus à partir du 2 février.

Vous pouvez toujours télécharger les jeux PlayStation Plus de janvier

Attendez! Vous ne recevez toujours pas les jeux PlayStation Plus pour janvier? Il est maintenant temps pour vous de le faire.

Le fait est que la gamme de janvier pour ce service PS5 et PS4 sera toujours disponible pendant quelques jours de plus. En fait, vous avez jusqu’à lundi prochain pour les obtenir. Mieux vaut ne pas attendre si longtemps et les obtenir immédiatement.

Parmi les jeux arrivés sur PlayStation Plus en janvier figurent Shadow of the Tomb Raider et Maneater. Vous pouvez en savoir plus sur ces titres ici.

