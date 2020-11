La nouvelle génération de consoles est arrivée et, avec elle, de nombreux utilisateurs peuvent déjà profiter de leur spectaculaire PlayStation 5 tandis que beaucoup d’autres attendent toujours de pouvoir ajouter de grands succès à leur bibliothèque de jeux PS4. Et tout cela est grâce à l’arrivée du PS Plus, le service d’abonnement PlayStation qui mois après mois nous propose d’ajouter de belles réussites à notre console.

Désormais, avec l’arrivée de la PS5, nous avons également des titres de la console nouvelle génération, tels que Bugsnax. Mais au cas où vous voudriez être un peu plus ambitieux et profiter des deux consoles, nous vous indiquons les protagonistes de ce mois de décembre. PlayStation a confirmé qu’en décembre 2020, nous aurons Rocket Arena, Worms Rumble et Just Cause 4 comme de grands protagonistes.

Bien sûr, cela ne s’arrête pas là et pour le moment, nous pouvons également ajouter la grande proposition Bugsnax à notre collection. Et pour ceux qui souhaitent profiter un peu plus de leur console avec PS Talents, vous serez heureux de savoir que vous avez la chance de profiter de l’action de Monde Melbits. Une proposition amusante et colorée qui vous fera vivre une belle aventure.

Bien sûr, n’oubliez pas que pour l’instant, vous pouvez continuer à télécharger les principaux titres du mois de novembre. Excellentes propositions qui vous garantiront d’avoir une histoire surprenante à portée de main et toutes sortes de nouvelles expériences. Tout cela avec la possibilité de profiter des œuvres sur PlayStation 5 également grâce à sa spectaculaire rétrocompatibilité.