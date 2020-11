PS4 Pro avec TV Samsung 4K, jeux et accessoires pour 739 euros dans cette offre Cyber ​​Monday

Un moyen facile de rejoindre la génération PlayStation 4 maintenant que nous avons son successeur avec nous.

Il y a ceux qui n’ont pas encore pu profiter d’une partie de la génération passée, soit parce qu’ils n’ont eu qu’un seul système tout au long de celle-ci, soit parce qu’ils n’ont pas pu le rejoindre à aucun moment. Pour ceux qui n’ont pas goûté jusqu’à présent à la partie de cette génération correspondant à la console Sony, en l’occurrence la PlayStation 4, cette offre peut être très intéressante.

C’est la version Pro de la console susmentionnée, dans sa Pack de 1 To + deux contrôleurs DualShock 4, accompagnés de deux des titres exclusifs du système, de petits haut-parleurs pour communiquer en ligne avec nos coéquipiers et, en tant que principal compagnon du système, un téléviseur Samsung TU7005; Un modèle économique de la marque coréenne, qui se distingue par l’offre d’une dalle très correcte pour son prix, avec une résolution 4K native et une compatibilité avec HDR10 + entre autres standards.

La particularité de ce pack est de proposer tous ces éléments ensemble, prêts à être utilisés dans le même environnement, et avec un prix global réduit; placer ces produits à environ 739 euros en offre -pour console, manette supplémentaire, jeux vidéo, écouteurs et télévision- qui sont assez loin des 889,75 euros que PcComponentes a estimé comme la valeur d’origine du Pack; et que, si l’on regarde des valeurs individuelles, il ne s’éloigne pas trop dudit montant dans le magasin susmentionné. Par conséquent, pour ceux qui à ce stade veulent entrer dans la dernière génération de consoles, cela semble une option intéressante.

Pack Jugón TV Samsung + PS4 Pro + Dualshock 4 + Horizon Zero Dawn + GT Sport + Casque Indeca pour 739 euros (Prix d’origine 889,75)

