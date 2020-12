La PlayStation 5 est maintenant disponible dans le monde entier bien que, malheureusement, pas facilement accessible Actuellement. Malgré tout, la console Sony continue d’être une pièce très intéressante pour la communauté des joueurs, d’autant plus que, depuis sa création, elle a ajouté une série de nouvelles plus qu’intéressantes pour les joueurs et souhaite continuer à ce bon rythme.

L’un des doutes les plus généraux des joueurs était précisément de ne pas savoir quelle version de leurs titres ils jouaient. Autrement dit, un jeu qui peut être apprécié sur PlayStation 4 est également jouable sur PlayStation 5. Mais, quelle version avons-nous? Celui de la génération PS4 ou celui amélioré? Heureusement, une nouvelle fonction est arrivée sur la console qui nous permet de connaître plus facilement ces informations.

Maintenant, quand un joueur va courir un titre, vous avertir par un message à l’écran que la version PS4 va fonctionner, il recommandera donc le changement d’édition car, comme de nombreux joueurs l’ont vérifié, nous pouvons parfaitement exécuter cette version sans broncher. Il est donc plus qu’intéressant pour les joueurs d’avoir une option qui prévient avant de continuer.

Bien sûr cela aussi s’affichera lors du téléchargement d’un jeu depuis le PS Store. La raison de cela? Nous devrons choisir la version que nous voulons télécharger. De cette façon, nous pouvons garantir que nous bénéficions toujours de la meilleure version possible et sans aucun problème. Bien sûr, rappelez-vous que si vous n’avez pas encore votre PlayStation 5, de nouveaux lots arriveront très prochainement, alors n’hésitez pas à être attentif et à profiter des meilleurs jeux.