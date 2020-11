Ni Platestation 5 ni CustomizeMyPlates: la société doit arrêter la production pour éviter un procès avec Sony.

Une des histoires plus curieux des dernières semaines a été celle que nous vous avons racontée Jeux 3D. Il s’avère qu’une société britannique avait décidé de commercialiser des coques colorées pour PlayStation 5. La marque avait déjà eu son premier désaccord avec Sony, puisque le nom qu’il portait (Platestation 5) les Japonais ne l’ont pas aimé, qui ont recommandé à l’entreprise de le changer.

Nous en sommes extrêmement déçus, mais nous n’avons pas le choix. CustomizeMyPlatesEh bien, bien que la société ait changé le nom en CustomizeMyPlates, il semble que cette entreprise pas au goût Sony, au point que la société a annoncé, dans des déclarations à Video Games Chronicle, que annuler toutes les commandes pour des raisons juridiques. Les avocats de Sony ont laissé tomber que si les Britanniques continuaient avec la société, ils auraient problèmes au tribunal.

“Les avocats de Sony nous ont dit […] cette propriété intellectuelle de Sony étendu aux couvertures et que si nous continuions à les vendre et à les distribuer dans n’importe quel pays nous finirions au tribunal“a commenté la société.” Tout cela s’est révélé hier et maintenant nous sommes annulation et remboursement Tous les ordres[…]. Nous en sommes extrêmement déçus, mais nous n’avons pas d’autre choix“il ajouta.

C’est un sérieux revers pour cette entreprise qui, selon elle, travaillait déjà avec fabricants de Grande-Bretagne et de Chine pour créer ces couvertures avec plastiques haut de gamme cela garantira une meilleure qualité. Nous verrons de toute façon ce qui se passera dans les mois suivants, car il n’est pas déraisonnable de penser que d’autres entreprises accords commerciaux avec Sony pour réaliser ces couvertures.

Pour l’instant, votre PlayStation 5 devra rester totalement blanc en attendant les mises à jour sur les pièces de rechange officielles, le cas échéant. Si vous avez déjà décidé de démarrer le nouvelle génération avec la machine de Sony, nous vous invitons à revoir leurs jeux de lancement. Dans Jeux 3D Nous avons déjà la console et nous vous dirons comment se sont déroulées les premières heures.

