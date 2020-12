Playstation 5 Il comprend toutes sortes de fonctionnalités qui peuvent nous permettre de naviguer plus facilement dans les menus, d’accéder à certaines options ou même à des jeux immédiatement et plus facilement. À l’heure actuelle, l’un des éléments de base de toute console qui se respecte est le téléchargement de jeux. Pour que vous ne soyez pas pris au piège du jeu et sans avoir à être devant votre PS5, la nouvelle plateforme Sony vous donne la possibilité de télécharger n’importe quel jeu où que vous soyez.

Pour cela, vous devez télécharger le application mobile PlayStation gratuite. Vous pouvez le trouver à la fois dans le Boutique Android, Google Play; comme pour appareils iOS dans l’AppStore. L’application est entièrement mise à jour pour être fonctionnelle avec la PS5, offrant entre autres options l’achat de jeux vidéo pour votre compte.

App PlayStation | Sony

Une fois l’application installée, connectez-vous avec votre profil PlayStation. Dans l’application, vous trouverez toute votre bibliothèque de jeux numériques. Pour les télécharger sur votre PS5, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui dit ‘Télécharger sur la console». Bien sûr, n’oubliez pas que votre PS5 doit être branchée et connectée à Internet. Entre autres options, l’application vous permet également de gérer l’espace sur le disque dur de la console, idéal pour collecter quelques concerts gratuits et planifier le prochain jeu à installer.

Ce n’est pas la seule option pour télécharger des jeux sur notre PS5. Si vous ne souhaitez pas télécharger l’application sur votre appareil mobile, le site Web officiel de PlayStation est une autre alternative tout aussi valable. Après vous être connecté à la page, accédez à votre bibliothèque et téléchargez le jeu souhaité.