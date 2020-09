PlayStation confirme que ce sera environ 40 minutes consacrées à ses jeux exclusifs et plus encore.

Sony a confirmé il y a quelques minutes que le prochain événement pour en savoir plus sur les jeux qui arriveront sur PlayStation 5 aura lieu la semaine prochaine. Il Mercredi 16 septembre, à 22h00 en Espagne (15h00 CDMX), nous en apprendrons plus sur les titres qui Accompagneront sur PS5 au lancement et ceux à venir plus tard.

Le plus drôle, c’est que PlayStation ne dit rien sur son blog pour savoir s’ils vont annoncer le prix et date de sortie de la PS5, bien qu’il soit fort probable qu’ils le fassent. L’événement durera environ 40 minutesassez de temps pour de nombreuses nouveautés. MicrosoftEspérons que Sony montrera une fois pour toutes les cartes qui sont sur la table.

Sony a confirmé qu’il diffusera les actualités des jeux propriétaires et tiers, nous pouvons donc nous attendre à des annonces très variées.Sony a confirmé qu’il enseignera l’actualité des jeux vidéo première partie et tiers, on peut donc s’attendre à des annonces très variées de jeux exclusifs, mais aussi de titres multiplateformes. Il est possible que nous puissions voir certains des jeux que nous avons rencontrés lors de la présentation de PlayStation 5, notamment le remake de Demon’s Soul ou Horizon: Forbbiden West, sans oublier possible des surprises. Cependant, Sony a été épargnée dans les détails, nous n’avons donc qu’à attendre quelques jours de plus pour le savoir.

Cette annonce intervient peu de temps après que Microsoft a annoncé la date et le prix de la Xbox Series X, et fait intéressant, elle a lieu la même semaine que Xbox prévoyait de faire cette annonce, avant qu’elle ne soit filtrer les informations et cela motivera une avance.

En savoir plus sur: Sony, PlayStation 5, PS5, Event et PlayStation Studios.

