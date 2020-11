PlayStation 5 et DualSense souffrent également du youtuber qui a détruit la Xbox Series X.

La semaine dernière, Sony est entré dans la nouvelle génération en lançant PlayStation 5 dans des pays comme le Mexique. Jeudi prochain 19 novembre le fera dans le reste du monde, également en Espagne, et de nombreux joueurs ont hâte de l’avoir chez eux. Malheureusement, beaucoup de gens se sont retrouvés sans leur console et quelqu’un qui en a une semble toujours faire quelque chose d’Internet classique qui fait beaucoup de mal: Detruis-le.

On vous a déjà dit qu’un utilisateur de YouTube avait maltraité sa Xbox Series X au point de la frapper sans arrêt. Cet homme, qui ne pouvait pas en avoir assez action stupide, a fait de même avec PlayStation 5. Comme à cette occasion, nous allons essayer d’obtenir quelque chose positif de ce non-sens, car au moins nous pouvons voir à quel point la console et le DualSense tiennent.

Tout d’abord, le youtuber jette le DualSense contre le sol avec assez de violence. Les premiers coups résiste très bien, nous pouvons donc au moins savoir que si nous la lâchons en toute occasion, nous ne devons pas nous inquiéter excessivement. De toute évidence, après sept coups délibérés au sol, le contrôleur est complètement brisé et rendu inutile.

Puis c’est au tour de la PS5. Au début, à cause des mèmes, le youtubeur jette un routeur à la console, qui n’est pas endommagée. Vous lui lancez ensuite à plusieurs reprises une glacière et la console perd ses couvercles blancs, bien qu’elle fonctionne toujours. En fin de compte, il finit par le détruire complètement, voire le brûler. La PS5 est aussi dure, et en fait dure énormément pour la punition qu’il subit.

Bref, on attend de Jeux 3D Que votre début de génération avec PlayStation 5 soit satisfaisant et que vous vous amusiez pendant de nombreuses heures. Si vous voulez en savoir plus sur elle, vous pouvez vous rappeler notre analyse. Si vous n’avez pas pu en obtenir un, ne vous inquiétez pas, car Play Station Elle a d’ores et déjà annoncé qu’elle travaillait à apporter du stock dans les magasins avant et après Noël.

En savoir plus: Sony, PS5 et PlayStation 5.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');