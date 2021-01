Le jeu CD Projekt RED a bien démarré dans notre pays, comme on le voit dans les chiffres de ventes du 7 au 13 décembre.

On a beaucoup parlé de Cyberpunk 2077 près d’un mois après son arrivée en magasin, surtout après les problèmes qu’il a rencontrés lors de son lancement, et que CD Projekt RED se corrige progressivement grâce à des mises à jour. Une information qui suscite toujours la curiosité est les ventes du jeu et, bien que nous sachions que les 13 millions de jeux vendus ont été dépassés, nous sommes particulièrement intéressés à savoir combien d’unités ont été vendues en Espagne.

Le jeu CD Projekt RED a connu une grande première dans notre paysNos collègues de Vandal ont publié les ventes en Espagne de la semaine du 7 au 13 décembre, juste la semaine où Cyberpunk 2077 est entré en magasin. Au total, 43 150 exemplaires ont été vendus sur PS4, 15 000 sur PC et 9 300 sur Xbox One. De cette manière, le jeu CD Projekt RED aurait mis plus de 67000 exemplaires vendus de l’aventure dans ses premiers jours sur le marché, signe de l’intérêt que les nouveautés ont suscité chez les créateurs de The Witcher.

D’autres données intéressantes viennent avec les chiffres des jeux habituels parmi les meilleurs vendeurs, comme Animal Crossing New Horizons, avec 12 000 unités (environ 300 000 au total en Espagne). Ils indiquent également que FIFA 21 se vend moins que les années précédentes, mais qu’il est sur le point de dépasser les 300 000 jeux vendus uniquement sur la version PS4. Voici le top complet:

L’article donne également des détails sur les consoles vendues pendant cette période, y compris les systèmes de nouvelle génération, qui ont des problèmes de stock. Un total de 10250 PS5 ont été vendus (9800 disques, 450 numériques). En ce qui concerne la Xbox Series X, 1250 unités ont été vendues et La Xbox Series S surpasse son ancienne version avec 2400 unités, pratiquement le double. La paume est le Switch avec 24 000 unités.

