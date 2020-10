Playstation 5 Oui Xbox série x Ils comptent déjà les jours avant sa première en novembre. S’il est vrai que bien qu’aucun d’eux ne dispose d’un catalogue très complet d’exclusivités au lancement, des jeux très attendus se profilent à l’horizon. God of War Ragnarok, Final Fantasy XVI ou Halo Infinite ne sont que la pointe de l’iceberg. Mais qu’en est-il des sagas oubliées depuis des années? Lesquels aimerions-nous voir renaître dans la nouvelle génération?

La prochaine génération Cela semble être le moment idéal pour voir certaines sagas en action que nous ne connaissons pas depuis des années. Beaucoup de ces licences sont restées dans les limbes au fil des ans, et la vérité est que de nombreux joueurs les manquent.

Crise de Dino C’est l’une des sagas dont on a le plus parlé il y a des mois. Compte tenu du bon travail de Capcom avec Resident Evil ces dernières années, rares sont ceux qui demandent que l’entreprise soit remise aux commandes de cette horreur de survie, où les dinosaures sont les principaux protagonistes. Soit avec un redémarrage complet, soit un remake dans le style Resident Evil 2 , les deux options nous semblent également valables.

Banjo Kazooie | Nintendo

Il n’est pas exagéré que le genre Survival Horror soit celui qui réclame le plus le retour de certaines de ses sagas historiques. Espace mort C’est l’un d’entre eux, bien que ce soit probablement le plus compliqué. Après la fermeture de Visceral Games, tout est entre les mains d’Electronic Arts. Seuls les titulaires de licence peuvent mandater un nouveau studio responsable pour l’une des franchises phares de science-fiction et d’horreur de la génération précédente.

Le bras de fer entre Konami Oui Productions Kojima nous a laissé l’une des nouvelles les plus tristes de l’industrie du jeu vidéo. Le nouveau chapitre prometteur de Silent Hill il a été annulé. Avec des droits qui incombent entièrement aux propriétaires de Pro Evolution Soccer, ce sont eux qui ont le dernier mot pour décider de l’avenir de Silent Hill

Enfin, on n’oublie pas une autre grande saga des années 90. Super Mario est toujours le roi imbattable des jeux de plateforme, mais qui ne s’en souvient pas Banjo-Kazooie? Avec un passage brillant, mais aussi bref, sur Nintendo 64, Rare et Microsoft devraient partager des idées pour que nous puissions voir l’un des couples les plus emblématiques du jeu vidéo sur nos écrans.