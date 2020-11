La première de PlayStation 5 a été l’une des plus attendues dans le monde des jeux vidéo. La console de nouvelle génération de Sony est désormais disponible en magasin, même si elle ne peut être achetée que par ceux qui ont fait leur réservation et c’est que, malheureusement, sa première a été produite avec des unités limitées, bien que, heureusement, quelque chose va être résolu.

Bien sûr, avec des quantités minimales, les magasins réapprovisionneront des unités afin que les joueurs puissent mettre la main sur la machine avant les vacances. Bien sûr, pour cela, Vous ne pouvez faire une réservation que via la boutique numérique, empêchant ainsi les joueurs de faire la queue pour obtenir la console. Par conséquent, nous allons passer en revue un guide d’achat complet afin que vous puissiez obtenir votre machine avant les vacances et, surtout, vous présenter les jeux avec lesquels vous devriez sortir la console.

Réserve lot avant et après Noël

Comme nous l’avons mentionné quelques lignes ci-dessus, les magasins limiteront leurs réservations au format en ligne. Autrement dit, seuls les joueurs qui ont été attentifs pourront acheter la console, sans affecter celle qu’ils ont traversée dans le magasin. Parmi les magasins qui présentent des opportunités d’acquérir la console, on trouve:

JEU – 19 novembre à partir de 9 heures du matinMediaMarket – 19 novembre à partir de 9 heures du matinCarrefour – Réservation surprise ouverte le 19 novembreFNAC – Réservations le 19 novembre à partir de 9h30 Le Corte Ingles – Réservations disponibles à partir du 19 novembre à 10 heures du matinXtralife – Réservations disponibles le 19 novembre à 12 heures du matinAmazon – Réservations disponibles le 19 novembre à 13 h 00

Bien sûr, au cours des prochains mois, nous mettrons à jour les informations pour vous informer de nouveaux lots de réservations que des magasins ouvriront. Sony a confirmé que, du 15 décembre, les magasins auront de nouvelles opportunités pour obtenir la console, nous vous informerons donc de nouvelles mises à jour.

PlayStation 5 | Sony

Le grand saut générationnel de la PlayStation 5

L’un des grands changements de cette génération est la console Sony qui pense davantage à l’expérience du joueur qu’aux graphismes eux-mêmes. Bien sûr, nous trouvons une console qui présente des graphismes spectaculaires, comme nous vous le montrons dans notre Revue PlayStation 5, mais nous trouvons également une machine prête à offrir la meilleure expérience de joueur.

Parmi les options d’achat, nous trouvons une version numérique uniquement et une version standard qui comprendra le maintenance de lecture de disque. De cette façon, non seulement nous pouvons profiter des jeux de la nouvelle génération, mais nous pouvons même profiter des titres des générations passées. Et la meilleure chose est que les deux consoles auront les mêmes composants pour toujours garantir la meilleure expérience.

Processeur: x86-64-AMD Ryzen ™ «Zen 2» | 8 noyaux / 16 fils | Fréquence variable jusqu’à 3,5 GHzGPU: moteur graphique basé sur AMD Radeon ™ RDNA 2 | Accélération du lancer de rayons | Fréquence variable, jusqu’à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) Mémoire système: GDDR6 16 Go | 448 Go / sSSD haut débit: 825 Go | Bande passante de lecture de 5,5 Go / s (brute) Lecteur optique: Ultra HD Blu-ray (66G / 100G) ~ 10xCAV | BD-ROM (25G / 50G) ~ 8xCAV | BD-R / RE (25G / 50G) ~ 8xCAV | DVD ~ 3.2xCLVPS5 – Disque de jeu – Blu-ray Ultra HD, jusqu’à 100 Go par disque Sortie vidéo – Port de sortie HDMI ™ | Prise en charge des téléviseurs 4K 120 Hz, des téléviseurs 8K, du VRR (spécifié par HDMI ver.2.1) Audio – Technologie «Tempest» Audio 3D Dimensions – 390 mm x 104 mm x 260 mm (largeur / hauteur / profondeur) Poids – 4,5 kg Puissance – 350 W Ports d’entrée et de sortie – Port USB Type A (USB haut débit) | Port USB de type A (USB ultra-rapide 10 Gbit / s) x2 | Port USB Type C® (USB ultra-rapide 10 Gbit / s) Réseau – Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax | Bluetooth® 5.1

De plus, le meilleur avantage de cette nouvelle console est la présence du DualSense. Le nouveau contrôleur Sony est une révolution qui tente de connecter le joueur au jeu vidéo qu’il décide d’essayer. Et c’est que grâce à sa technologie haptique nous avons un complément parfait pour remarquer même les petits pas de notre personnage sur n’importe quelle surface.

Les jeux pour sortir PlayStation 5

Si vous avez réussi à vous procurer une console nouvelle génération ou si vous envisagez de l’acheter, il est nécessaire que vous preniez en compte les meilleurs jeux pour pouvoir la sortir. Et heureusement, Sony a préparé un bon catalogue de lancement où nous trouvons non seulement des titres rétrocompatibles, mais également des versions conçues pour les deux générations de consoles, telles que Call of Duty Black Ops Guerre froide, Assassin’s Creed Valhalla et le retour de la saga hacker, Watch Dogs Légion.

Mais la société a également préparé d’excellentes versions exclusives pour ses consoles, avec un titre qui ne peut être apprécié que sur la console de nouvelle génération et deux jeux que nous pouvons surmonter sur PlayStation 4 et plus tard faire le saut vers PlayStation 5. grâce à sa mise à jour gratuite. Ensuite, nous allons faire un petit examen de chaque œuvre pour vous placer dans leur monde.

Spider-Man: Miles Morales | Sony

Âmes de démons C’est la première grande exclusivité de PlayStation 5. C’est une proposition spectaculaire dans laquelle nous pouvons mettre nos compétences à l’épreuve dès le premier instant. Le remake du titre original FromSoftware a conquis les critiques et est devenu l’un des favoris pour sortir la nouvelle console.

Marvels Spider-Man: Miles Morales C’est une autre des grandes propositions de Sony de pouvoir profiter de la nouvelle génération de consoles. Avec des compétences dont seuls les grands Miles Morales peuvent profiter, nous nous retrouvons avec une proposition ambitieuse et avec la possibilité de connaître la ville sous de nouveaux angles. Tout en remplissant notre rôle de super-héros.

Nous nous dirigeons vers une proposition de plateformes et de grandes aventures avec Sackboy: une grande aventure, une proposition qui nous amènera à revoir le héros emblématique de LittleBigPlanet. Avec des commandes immersives et beaucoup d’action, nous aurons un monde coloré plein d’obstacles que nous devons surmonter.

Profitez également des meilleurs jeux PlayStation 4

Bien sûr, si vous êtes l’un des utilisateurs qui ont acheté PS Plus, vous ne pouvez pas oublier la grande collection de jeux qu’il comprend Collection PS Plus. Dès le premier jour et sans frais au-delà de l’achat du service d’abonnement PS Plus, vous aurez la possibilité d’obtenir les jeux les plus réussis de la dernière génération avec des noms impressionnants comme Dieu de la guerre ou des jours passés. Et si vous voulez toujours être plus ambitieux, alors PS Now, le large catalogue de la console, vous donnera accès à toutes sortes de jeux de différents genres et même de générations.